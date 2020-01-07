Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев. Стоп-кадр видео канала YouTube "Elçi TV" https://www.youtube.com/watch?v=ag5cMhW5rG4

07 января 2020, 10:58

Состояние Огтая Гюльалыева улучшилось

Азербайджанский правозащитник Огтай Гюльалыев, впавший в кому после ДТП в Баку, начал воспринимать происходящее вокруг, сообщила его супруга.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 октября 2019 года главу общественного альянса "Азербайджан без политзаключенных" Огтая Гюльалыева после пресс-конференции, на которой он рассказал о плане кампании против пыток, сбил на пешеходном переходе водитель автомобиля. Правозащитник впал в кому, в этом состоянии его перевезли в стамбульскую клинику. Следствие пришло к выводу о том, что ДТП не было преднамеренным, в ответ на это правозащитники потребовали обнародовать видео автоаварии.

Огтай Гюльалыев идет на поправку, сообщила его супруга Фируза Гюльалыева. По ее словам, у Гюльалыева уже долгое время не повышается температура, он может шевелить руками, иногда открывает оба глаза. 

"Он слышит разговоры вокруг. Просто...не может реагировать на услышанное", - процитировало 6 января Фирузу Гюльалыеву агентство "Туран".

Огтай Гюльалыев, который продолжает находиться в стамбульской клинике "Американский госпиталь", уже может принимать пищу, обходясь без искусственного питания, сообщил 6 января на своем сайте интернет-телевидение Meydan.

Оппозиционеры, правозащитники и адвокаты предположили, что Гюльалыева сбили намеренно. Платформа гражданской солидарности, объединяющая около 35 правозащитных организаций из разных стран, также расценила  ДТП как покушение на Гюльалыева и призвала к международному расследованию обстоятельств, говорится в материале "Кавказского узла" "Южный Кавказ - 2019: массовые протесты, территориальные конфликты и влияние Кремля, Анкары и Вашингтона".

"Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка об Огтае Гюльалыеве.

Примечание:

"Активисты собрали для Гюльалыева около 8 тысяч долларов", "Врачи отметили повышение шансов на выход Гюльалыева из комы", "Супруга Гюльалыева сообщила об улучшении его состояния".

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