Сотрудники МЧС спасли туристку в Кабардино-Балкарии

06 января 2020, 14:52

Спасатели подняли сегодня на горную тропу туристку, которая сорвалась с крутого склона в Эльбрусском районе.

Женщина в составе туристической группы шла по горам в районе озера Гижгит. Сорвавшись с тропы, она не смогла выбраться самостоятельно по скользкому склону, и были вызваны спасатели. Они подняли женщину наверх и доставили до ее машины, помощь врачей не понадобилась, со ссылкой на Управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщил сегодня "Регион Online".

На видео, опубликованном на странице ведомства в соцсети Instagram, спасатель сопровождает женщину, которая поднимается по крутому склону, держась за спущенную ей веревку.

К 14.50 мск 6 января эта публикация собрала 10,8 тысячи просмотров и 11 комментариев. Пользователи похвалили спасателей за работу. "Молодцы", - написала alenabalagova008.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в октябре 2019 года в Приэльбрусье погиб альпинист из Петрозаводска Юрий Тхоренко. Спасатели искали его тело больше месяца.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.