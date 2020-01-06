Скриншот публикации о спасении туристки в Кабардино-Балкарии 6 января 2020 года, https://www.instagram.com/p/B69FKCCnQvz/

06 января 2020, 14:52

Сотрудники МЧС спасли туристку в Кабардино-Балкарии

Спасатели подняли сегодня на горную тропу туристку, которая сорвалась с крутого склона в Эльбрусском районе.

Женщина в составе туристической группы шла по горам в районе озера Гижгит. Сорвавшись с тропы, она не смогла выбраться самостоятельно по скользкому склону, и были вызваны спасатели. Они подняли женщину наверх и доставили до ее машины, помощь врачей не понадобилась, со ссылкой на Управление МЧС по Кабардино-Балкарии сообщил сегодня "Регион Online". 

На видео, опубликованном на странице ведомства в соцсети Instagram, спасатель сопровождает женщину, которая поднимается по крутому склону, держась за спущенную ей веревку.

К 14.50 мск 6 января эта публикация собрала 10,8 тысячи просмотров и 11 комментариев. Пользователи похвалили спасателей за работу. "Молодцы", - написала alenabalagova008.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в октябре 2019 года в Приэльбрусье погиб альпинист из Петрозаводска Юрий Тхоренко. Спасатели искали его тело больше месяца.

В "Справочнике" "Кавказского узла" размещены материалы о горе Эльбрус и Приэльбрусье.

Примечание:

"На грузинское село сошел оползень", "Двое туристов из Латвии эвакуированы с занесенного снегом перевала в Грузии", "Через пункт пропуска "Верхний Ларс" временно закрыто движение автомобилей".

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  • Турист погиб в горах Грузии

    Спасатели нашли в высокогорном Казбегском районе тело российского туриста, попавшего под лавину, сообщило сегодня МВД Грузии.

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