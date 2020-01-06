Жители четырех сел в Кабардино-Балкарии остались без газа

06 января 2020, 08:26

Более 800 потребителей в Чегемском районе остались без газоснабжения в связи с повреждением газопровода в результате ДТП.

По данным спасателей, инцидент произошел вечером 5 января около Нижнего Чегема. В результате дорожно-транспортного происшествия поврежден газопровод, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.

"Произведено отключение газоснабжения в четырех населенных пунктах: Нижний Чегем, Хуштосырт, Эльтюбю, Булунгу - всего у 820 абонентов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Аварийные работы решено начать сегодня "с наступлением светлого времени суток", уточняет со ссылкой на представителя республиканского управления МЧС ИА "Регион онлайн".