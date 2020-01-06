06 января 2020, 08:26
Жители четырех сел в Кабардино-Балкарии остались без газа
Более 800 потребителей в Чегемском районе остались без газоснабжения в связи с повреждением газопровода в результате ДТП.
По данным спасателей, инцидент произошел вечером 5 января около Нижнего Чегема. В результате дорожно-транспортного происшествия поврежден газопровод, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии.
"Произведено отключение газоснабжения в четырех населенных пунктах: Нижний Чегем, Хуштосырт, Эльтюбю, Булунгу - всего у 820 абонентов", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.
Аварийные работы решено начать сегодня "с наступлением светлого времени суток", уточняет со ссылкой на представителя республиканского управления МЧС ИА "Регион онлайн".
"Газоснабжение в Нальчике восстановлено после пожара", "Жители двух сел в Кабардино-Балкарии остались без газа после аварии", "В Кабардино-Балкарии в результате ДТП произошел пожар на газопроводе".
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