Вооруженный посетитель ростовского дома творчества задержан

05 января 2020, 18:32

Мужчина, который пытался пройти в Дом творчества с ножом и пистолетом, задержан в Ростове-на-Дону, сообщили источники в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", сегодня силовики начали поиски мужчины, пытавшегося войти в Дом народного творчества в Ростове-на-Дону с сумкой, в которой лежали нож и пистолет.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, сообщает со ссылкой на свой источник "ФедералПресс".

Мужчина был задержан неподалеку от областного Дома народного творчества, пишет со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Лайф".

Задержанный пояснил правоохранителям, что в Дом творчества забрать дочку, а оружие – газовый пистолет и нож - носил для самообороны, информирует Telegram-канал Baza.

На сайте ГУ МВД по Ростовской области и на странице ведомства в Instagram информация о задержании мужчины пока не опубликована.