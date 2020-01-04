Пять человек пострадали при массовой драке в Армении

04 января 2020, 18:12

Пяти пострадавшим в массовой драке в Армавирской области потребовалась помощь врачей, 13 человек задержаны, сообщили сегодня в полиции Армении.

По данным ведомства, инцидент произошел в селе Зартонк 3 января. "Из-за превышения скорости водителем одного из автомобилей возникла ссора, переросшая в массовую драку… В больницу с различными травмами обратились пять человек. В отделение полиции были доставлены 13 предполагаемых участников потасовки", - сказано в сообщении полиции.

Один из пострадавших получил ножевое ранение. Участники конфликта забросали камнями автомобиль Mercedes-Benz Sprinter. Возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия...", максимальная санкция по которой предусматривает семь лет лишения свободы, пишет со ссылкой на пресс-службу полиции Армении РИА "Новости".

"Кавказский узел" ранее сообщал о массовой драке в Котайской области Армении в марте 2018 года. В результате инцидента пострадал староста села.