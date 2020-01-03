03 января 2020, 21:14

Состояние Цотне Гамсахурдии стабилизировалось

Врачи турецкой клиники, куда госпитализировали сын первого президента Грузии, оценивают его состояние как стабильное и не планируют новых операций, сообщила сегодня супруга Цотне Гамсахурдии.

Как писал "Кавказский узел", Цотне Гамсахурдия был госпитализирован 19 декабря 2019 года после нападения, которое произошло в центре Тбилиси. У Гамсахурдии колото-резаные раны груди, проникающее ранение с повреждением верхней части левого легкого, колото-резаная рана в области левой лопатки, а также четыре ранения в голову. Состояние Гамсахурдии после двух операций оставалось тяжелым, в последних числах декабря его перевезли на лечение в Стамбул.

Цотне Гамсахурдия продолжает лечение в одной из стамбульских клиник, сообщила его супруга Анна Джабаури. "Его положение стабильное и не нуждается в проведении какой-либо операции", - процитировало Джабаури издание "Новости-Грузия".

По словам Анны Джабаури, ее муж будет оставаться в турецкой клинике еще около месяца, информировала сегодня "Грузия Online".

По подозрению в покушении на убийство Гамсахурдии задержаны пять человек. По данным друзей и близких, Гамсахурдия опасался за свою жизнь, добиваясь наказания для предполагаемых убийц отца - первого президента Грузии Звиада Гамсахурдии. Однако защита задержанных настаивает, что нападение не готовилось заранее и произошло в ходе ссоры.

Звиад Гамсахурдия умер в декабре 1993 года в одном из селений региона Самегрело в Западной Грузии, где вместе с несколькими своими сторонниками скрывался от властей. 10 ноября 2009 года начала работу комиссия по изучению обстоятельств смерти первого президента страны. В 2010 году комиссия отклонила первоначальную версию Генпрокуратуры Грузии, согласно которой Гамсахурдия совершил самоубийство. В 2015 году прокуратура объявила, что расследование возобновлено по статье об убийстве. "Кавказским узлом" подготовлена биографическая справка о Звиаде Гамсахурдии.

Примечание:

"Врачи назвали тяжелым состояние Цотне Гамсахурдии", "Пять человек задержаны после покушения на Цотне Гамсахурдию", "Сын первого президента Грузии ранен в Тбилиси". 

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