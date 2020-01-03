03 января 2020, 19:31

Ростовская полиция заинтересовалась массовой дракой врачей

Начата проверка информации о массовой драке врачей-хирургов на новогодней вечеринке в Ростове-на-Дону, сообщило сегодня МВД.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 28 декабря 2019 года в одном из ресторанов Ростова-на-Дону произошла драка с участием около 10 человек.

Драка произошла в ростовском ресторане "Каньон" вечером 27 декабря 2019 года, на корпоратив сотрудников больницы скорой помощи. Участники драки серьезных травм они не получили. Конфликт пресекла вызванная в ресторан полиция, сообщил сегодня "Регион Online".

На вечеринку собрались хирурги больницы скорой помощи, сообщил источник. По данным Минздрава Ростовской области, после инцидента, 31 декабря 2019 года, главврач больницы Борис Литвинов покинул свой пост. Однако причины его увольнения не уточняются, информировал 2 января Donnews.

О том, что полиция проводит проверку сообщений о массовой драке врачей, сообщил сегодня со ссылкой на управление МВД по Ростовской области ТАСС. На сайтах областного главка полиции, управления Следкома и Минздрава Ростовской области к 19.30 мск 3 января эта информация не появилась.

Примечание:

"Полиция Северной Осетии заинтересовалась массовой дракой с участием жителей Чечни", "Миннац Северной Осетии добился экспертизы роликов тревел-блогера о Владикавказе и ингушах", "Трое жителей Ингушетии госпитализированы после драки во Владикавказе".

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