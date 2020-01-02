Австрийские силовики заподозрили уроженцев Чечни в мошенничестве с пособиями

02 января 2020, 20:46

Две супружеские пары из Чечни незаконно получили 280 тысяч евро в качестве пособий, заявила полиция Австрии.

Одна из семей, по данным австрийских правоохранителей, с 2011 по 2019 год получила 160 тысяч евро, другой семье были необоснованно выплачены 120 тысяч евро.

Ущерб причинен социальной службе Граца и службе занятости. Выходцы из Чечни не сообщали о своих переездах, дополнительных доходах и поездках в Россию, проинформировало австрийское издание ОЕ24.

В Европе набирает обороты практика депортации обратившихся за убежищем граждан России, в том числе выходцев из Чечни, при этом нарушаются принципы международного права, заявила правозащитница Светлана Ганнушкина в докладе "Почему жители России просят убежища в Европе?". Согласно докладу, в Европе ищут убежища жертвы домашнего насилия, неправомерного уголовного преследования, а также те, кого на родине притесняют за религиозные убеждения.

Правозащитники также назвали примером чеченофобии задержание в Страсбурге двух выходцев из Чечни, заподозренных в оправдании терроризма из-за жестов во время селфи.