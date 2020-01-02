02 января 2020, 20:46
Австрийские силовики заподозрили уроженцев Чечни в мошенничестве с пособиями
Две супружеские пары из Чечни незаконно получили 280 тысяч евро в качестве пособий, заявила полиция Австрии.
Одна из семей, по данным австрийских правоохранителей, с 2011 по 2019 год получила 160 тысяч евро, другой семье были необоснованно выплачены 120 тысяч евро.
Ущерб причинен социальной службе Граца и службе занятости. Выходцы из Чечни не сообщали о своих переездах, дополнительных доходах и поездках в Россию, проинформировало австрийское издание ОЕ24.
В Европе набирает обороты практика депортации обратившихся за убежищем граждан России, в том числе выходцев из Чечни, при этом нарушаются принципы международного права, заявила правозащитница Светлана Ганнушкина в докладе "Почему жители России просят убежища в Европе?". Согласно докладу, в Европе ищут убежища жертвы домашнего насилия, неправомерного уголовного преследования, а также те, кого на родине притесняют за религиозные убеждения.
Правозащитники также назвали примером чеченофобии задержание в Страсбурге двух выходцев из Чечни, заподозренных в оправдании терроризма из-за жестов во время селфи.
"ЕСПЧ присудил более 500 тысяч евро семьям пропавших жителей Чечни", "ЕСПЧ назначил полмиллиона евро компенсаций родным пропавших в Чечне и Ингушетии", "ЕСПЧ назначил 400 тысяч евро компенсаций семьям пропавших на Северном Кавказе".
02 января 2020, 21:59
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Азербайджанский журналист пожаловался на ухудшение здоровья во время голодовки
Главный редактор сайта Realliq.info Икрам Рагимов на шестые сутки голодовки в азербайджанской колонии сообщил об ухудшении своего состояния и условий содержания.
02 января 2020, 19:52
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Порицание жителей Чечни за "Бачи-Юрт сила" вызвало недовольство в соцсетях
Пользователи Facebook и Youtube раскритиковали чеченских силовиков, которые отчитали молодых людей за скандирование "Бачи-Юрт - сила!" на новогоднем празднике. Такая практика способна лишь озлобить молодежь, указали авторы комментариев с критикой.
02 января 2020, 18:52
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Имагожев взят под арест по делу об атаке в Магасе
Больничная палата, где лежит Ахмед Имагожев, взята под вооруженную охрану, дело об атаке на полицейский пост в Ингушетии передано в главное управление Следкома России по СКФО, сообщил источник в правоохранительных органах.
02 января 2020, 17:50
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Пользователи Instagram поспорили об итогах управления "варягов" в Дагестане
Коррупция пришла в Дагестан извне, республике нужны чиновники из среды местных, заявили участники дискуссии в Instagram под видеообращением дагестанца к Васильеву с критикой за "варягов". С заменой дагестанцев на "варягов" в чиновничьем аппарате коррупции стало меньше, возразили их оппоненты.
02 января 2020, 16:39
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Жители Дербента раскритиковали мэрию за нерешенные проблемы с мусором
Новые контейнерные площадки по полгода стоят необорудованными и превратились в свалки, резкий запах мусора мешает местным жителям и туристам даже в центре города, указали дербентцы в ответ на сообщение мэрии о закупке новых мусорных баков.
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02 января 2020, 19:521
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02 января 2020, 14:59
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