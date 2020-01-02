Поединок Али Исаева (справа) с Джаредом Рошольтом. Кадр видео с YouTube-канала "Боец ММА" https://www.youtube.com/watch?v=1tk8hYv0ye0

02 января 2020, 05:42

Боец из Дагестана Али Исаев завоевал чемпионский пояс на турнире в Нью-Йорке

Боец смешанного стиля Али Исаев завоевал чемпионский титул в тяжелом весе в финале турнира Профессиональной бойцовской лиги (Professional Fighters League). В решающем бое он одержал победу над американцем Джаредом Рошольтом и получил главный приз - один миллион долларов США.

Финальный бой Гран-при Professional Fighters League состоялся 1 января в Нью-Йорке. Он завершился победой Али Исаева техническим нокаутом после серии ударов в четвертом раунде, сообщило 1 января РИА "Новости".

Ранее в полуфинале махачкалинец был сильнее россиянина Дениса Гольцова, тоже выиграв нокаутом. На четвертьфинальной стадии судьи единогласно отдали победу Али Исаеву в бою с американцем Келвином Тиллером, сообщил 1 января ТАСС.

Поединок против Рошольта стал для Али Исаева пятым за время выступления в промоушене. До этого он одержал четыре победы, одну из них - нокаутом. Также Исаев провел четыре поединка под эгидой Fight Nights Global, выиграв во всех из них. Всего на счету 36-летнего уроженца Дагестана девять побед в девяти боях, информирует агентство.

Али Исаев, даргинец по национальности, начал свою профессиональную спортивную карьеру как борец вольного стиля. На международной арене он выступал в рядах команды Азербайджана из-за высокой конкуренции в сборной России. В 2008 году он завоевал "бронзу" чемпионата Европы в финском Тампере, а в 2009 году победил на состоявшемся в столице Литвы Вильнюсе европейском первенстве. В смешанных единоборствах махачкалинец представляет Россию и выступает с 2016 года, сообщила 1 января на своем сайте "Российская газета".

Ранее "Кавказский узел", сообщал, что Али Исаев в составе сборной Азербайджана участвовал в 2011 году в Кубке мира по вольной борьбе в Махачкале, прошедшем во Дворце спорта имени Али Алиева. Тогда сборная Азербайджана заняла на турнире третье место.

Примечание:

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