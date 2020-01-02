Сочинцы пожаловались на проблемы с вывозом мусора

02 января 2020, 03:43

С начала нового года контейнерные площадки в Сочи оказались завалены бытовыми отходами, рассказали местные жители. В мэрии объяснили сбои с вывозом мусора появлением регионального оператора по обращению с отходами, который приступил к работе в тестовом режиме.

Жители Сочи рассказали, что утром 1 января контейнерные площадки в городе оказались завалены мусором.

"Перед Новым годом убирала квартиру. Многое выбросила на контейнерную площадку. Думаю, что также сделали многие соседи. 29 декабря площадка была завалена мусором, все контейнеры были переполнены. Когда я вынесла свой мусор 1 января утром, то ужаснулась - это уже была мусорная гора, которая перекрыла часть проезжей части. За вывоз мусора исправно плачу", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница улицы Гагарина Вероника Гвоздева.

С 1 января все контейнерные площадки курорта будет обслуживать АО «Крайжилкомресурс», сообщил 31 декабря 2019 года со ссылкой гендиректора компании Валерия Дробота телеканал "Кубань 24" на своем сайте. Глава компании сказал, что к работе оператор приступит утром 1 января. Более 50 машин работают в тестовом режиме на центральных улицах курорта, остальную технику компания принимает у муниципальной организации «Спецавтохозяйство по уборке города».

На мусорные завалы пожаловались корреспонденту "Кавказского узла" жители Цветного бульвара, улиц Московская, Комсомольская, Макаренко, Театральная, Роз, Воровского, Чайковского, Островского. Однако к вечеру они сказали, что завалы были убраны.

Жители с переулков Гуковский и Дагомысский рассказали, что мусор так и не был убран с контейнерных площадок.

"Наша контейнерная площадка удалена от центральной улицы, поэтому, видимо, те, кто нас обслуживает, и не думают выполнять свою работу как положено. Но ведь это антисанитария", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" пенсионер Сергей Максимов. По его словам, об изменениях в сфере обращения с отходами его никто не оповещал. Макисмова беспокоит, не повысятся ли тарифы с приходом регионального оператора. "Считаю, что мусор пора сортировать, а не сваливать все в кучу... Поэтому, наверное, скоро захлебнемся в своем мусоре", - сказал он.

Жительница Дагомыса домохозяйка Екатерина Шурманова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей стало известно о появлении регионального оператора от от знакомых. "Я об этом узнала утром 1 января, из сообщения в WhatsApp... Надеюсь, что не будет роста тарифов", - сказала она.

Водитель мусоровоза Сергей сказал корреспонденту "Кавказского узла", что машина, на которой он вывозит мусор, принадлежит "Спецавтохозяйство по уборке города", и после реформы 600 человек сотрудников предприятия лишатся работы. "Мне сегодня сказали, что я работаю последний день", - сказал он. Сергей также отметил, что мусор предприятие не успевает вывозить потому, что вместо ста машин на линии всего половина, а в праздничные дни количество мусора удваивается.

Сотрудница администрации Сочи, ответившая на звонок корреспондента "Кавказского узла" по телефону "горячей линии", пояснила, что "в Сочи с 1 января контейнерные площадки начал обслуживать региональный оператор по вывозу отходов АО "Крайжилкомресурс", которому компания "Спецавтохозяйство по уборке города" передает свои полномочия". По ее словам, 1 января в Сочи на линии были 50 машин. "Спецавтохозяйство" полностью прекращает свои полномочия с февраля 2020 года", - отметила сотрудница "горячей линии".

Сотрудник пресс-службы администрации Сочи рассказал, что перезаключать договоры на обслуживание потребителям не надо. "В феврале с оплатой квитанции будет автоматически подписан публичный договор на коммунальную услугу. В планах у предприятия - строительство современного завода по сортировке и компостированию. Это позволит на 40 процентов уменьшить нагрузку на дороги при вывозе мусора на полигон в Белореченске", - сказал он.

Активисты потребовали навести порядок с вывозом мусора в Сочи

Лидеры ТОСа "Гагаринский" Сергей Титов, гражданского движения "ЗА Сочи" Елена Негоруца и регионального отделения партии "Яблоко" Ирэн Ильенкова рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что на свои обращения в мэрию с просьбой привести в порядок в системе обращения с отходами в Сочи либо не получали никаких ответов, либо только отписки.

"Мы многократно писали официальные запросы в мэрию по поводу мусорных проблем в городе, но ответа так и не получили..., хотя ставили конкретные вопросы по поводу раздельного сбора мусора. Мы предлагали, что бы жители сами сортировали свой мусор, это значительно сократило затраты на строительство сортировочного завода, а так же уменьшило тарифы на этот вид услуг", - рассказала Елена Негоруца.

Сергей Титов рассказал, что в ТОСе "Гагаринский" проживает более 30 000 человек. О региональном операторе по обращению с отходами в Сочи речь шла с 2017 года, отметил активист. "Но никто не знает, что он будет делать... Мы многократно обращались в мэрию с просьбой дать разъяснения", - рассказал он. Необходимо "информировать население о том, какие права, обязанности и полномочия у регионального оператора", - сказал он.

Титов считает, что переход на сортировку мусора населением должен был начаться минимум три года назад. "Нельзя сваливать весь мусор в одну кучу. Это опасно для экологии и...дорого для населения. Мы призывали начать заключать договора с фирмами, занимающимися вторсырьем", - отметил он.

"Опасные отходы - батарейки, лампы, техника - не утилизируются. В придомовых контейнерах оказываются картон и бумага от предпринимателей, работающих в сфере торговли... Надо, наконец, найти площадку за городом, где установить крупногабаритные контейнеры для бумаги, стекла, мебели, органических остатков, опасных отходов, металла. Сюда могли бы свозить свой мусор как сами жители, так и обслуживающие их компании, которые своей сортировкой на месте давали бы вторую жизнь всем этим отходам, что сократило бы до минимума мусорную проблему", - считает активист.

По его словам, организации, перерабатывающие мусор, не привлекаются к работе в сфере обращения с отходами. "Поэтому, к примеру, деревянную мебель в Сочи не принято пускать на дрова, а ветки от кустов и деревьев на удобрение...Предприниматели теряют миллионы прибыли, город в грязи, а жители платят фактически за эту грязь... Поэтому мы и настаиваем на информировании населения о необходимости самим сортировать свой мусор, на заключении договоров с фирмами, работающими с вторсырьем. Но никто нас не слышит", - сказал он.

В ответе мэрии на запрос активистов от 10 октября 2019 года, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла", говорится, что согласно согласно федеральному закону № 486-ФЗ от 28 декабря 2016 года, которым внесено изменение в ФЗ 89-федеральный закон "Об отходах производства и потребления", определен поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами в срок до 1 января 2019 года. Новая система предполагает, что обращение с отходами может осуществляться только по договорам с региональным оператором, отмечается в документе. "Региональный оператор обеспечивает сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, размещение отходов в зоне деятельности регионального оператора... Победителем конкурсного отбора в электронной форме признан АО «Крайжилкомресурс" г.Краснодар", - говорится в ответе мэрии.

"Тарифы на коммунальную услугу являются конкурентными, не подлежащими государственному ценовому регулированию. Их стоимость за единицу объема устанавливается организацией, осуществляющей эти виды деятельности", - следует из документа.

"Кавказский узел" также писал, что жители Сочи ранее жаловались на проблемы с вывозом мусора в Сочи и стихийные свалки. В январе 2019 года местные жители рассказали, что в центре города на улице Чебрикова образовалась огромная мусорная свалка. Кучи мусора мешают пройти к отделению почты, детскому садику. Свалка образовалась после переноса контейнерной площадки, рассказали они. Компания по вывозу мусора отказалась обслуживать старую площадку, так как к ней невозможно было проехать.

В июне 2019 года жители четырех улиц в Сочи провели сход, на котором пожаловались на то, что несмотря на то, что на улице Пригородной, где ранее ликвидировали свалку, вновь складируют мусор.