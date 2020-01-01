Двое жителей Волгоградской области арестованы после конфликта с Дедом Морозом

01 января 2020, 19:30

Суд назначил по 24 часа административного ареста двум жителям Волгоградской области, которые приставали к аниматору в костюме Деда Мороза в Волжском и спровоцировали массовую драку на новогоднем представлении.

22-летний житель Быково и 35-летний житель Николаевки признаны виновными в мелком хулиганстве, сообщила сегодня пресс-служба областного управления МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел в новогоднюю ночь у дома культуры "Октябрь" в Волжском, оба мужчины были пьяны. Они "приставали к аниматору в костюме Деда Мороза и мешали проведению культурной программ", процитировал сегодня полицию Волгоградской области ТАСС. Какой суд вынес решение, в сообщении не уточняется.

На видео, опубликованном сегодня в группе "Волгоград online" в соцсети "ВКонтакте", один из зрителей выходит за ленту, протянутую по периметру площадки перед сценой, и толкает актера в черном костюме и густом белом парике. За ним на площадку выходят еще трое, причем первый мужчина начинает танцевать. После этого танцующий толкает аниматора в костюме Деда Мороза. "Уважаемая полиция, тут один товарищ очень хочет с вами познакомиться. Просим вас выйти сюда, на сцену, быстро!" - сразу после этого говорит аниматор в микрофон. К группе мужчин приближается еще один, жестами указывающий, что они должны уйти, после чего начинается потасовка, к которой подключаются другие зрители. Драку пресекают полицейские.

Пользователи соцсети осудили поведение мужчины пристававшего к аниматорам. "Быдло. Праздник, дети. Позорно так себя вести", - написала Яна Власова. "Яна, у таких людей нет достоинства и чести, чтобы опозориться!" - добавил Ильяс Висаригов.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2019 года суды в Волгограде решили оштрафовать и арестовать двоих местных жителей, которые, переодевшись в полицейскую форму, останавливали прохожих для проверки документов и при этом нецензурно выражались. Сами арестованные объяснили свои действия желанием увеличить число подписчиков в соцсетях.