Въезд в станицу Наурская. Чечня. Фото: Саид Мисарбиев

01 января 2020, 13:32

Чеченские станичники добились прекращения канализационных сбросов военной части

Сброс канализационных стоков в открытый ров в воинской части близ станицы Наурской прекратился после обращения сельчан в прокуратуру, констатировали местные жители. Власти несколько месяцев игнорировали проблему, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", жители станицы Калиновской Наурского района добились проверки местной воинской части, сливающей канализационные воды в открытую канаву. Прокуратура рассмотрела жалобу жителей, поданную 12 декабря 2019 года, и предписала главе Наурского района устранить нарушение.

В Чечне дислоцируется 42-я гвардейская дивизия Минобороны РФ. Ее подразделения, помимо Калиновской, расквартированы в поселке Ханкала под Грозным, в селе Борзой Шатойского района и городе Шали.

Сброс канализационных стоков в станице Калиновской прекратился, сообщил 31 декабря местный житель Магомед. "Хоть и небольшое, но все же достижение, я считаю. Несколько месяцев никто внимания не обращал, теперь хоть спохватились", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Канализацию в канаву не сливают, пока что этим ограничилось. Надо ее совсем заровнять", - уточнил 31 декабря корреспонденту "Кавказского узла" житель Наурского района Имран.

Местные власти не обращали внимания на проблему сброса канализационных стоков, пожаловался местный житель Султан. "Этой проблеме уже несколько месяцев, но ни местные власти, ни какие-то другие органы на это не реагировали. Только после того, как в общероссийский день приема граждан люди обратились непосредственно к прокурору республики, пошла реакция", - сказал Султан корреспонденту "Кавказского узла".

Информацию о бездействии властей подтвердил местный житель Иса. "Эта часть уже не первый год у нас стоит, но до этого года с канализацией проблем не возникало. Летом пошел этот процесс. Сельская и районная администрация никаких мер не принимала, чтобы прекратить это, сами военные тоже ничего не делали", - сказал 31 декабря корреспонденту "Кавказского узла" мужчина, добавив, что "новых сбросов канализации в последние дни не было".

Комментариями от представителей администрации района "Кавказский узел" пока не располагает. В воинской части, дислоцированной в станице, корреспонденту "Кавказского узла" 31 декабря затруднились прокомментировать ситуацию, сославшись на отсутствие на месте компетентного сотрудника.

Примечание:

"Более тысячи военных начали учения на чеченском полигоне", "Более 400 военных прошли учения на полигонах Чечни", "НАТО призвало Россию вывести войска из Абхазии и Южной Осетии".

источник: корреспонденты "Кавказского узла"

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