Сочинцы пожаловались на вырубку краснокнижных сосен в парке

01 января 2020, 08:04

В парковой зоне Адлера ведется строительство, рабочие вырубают ценные деревья, а чиновники не реагируют на обращения, рассказали местные жители. Застройка курортных зон нарушает не только права сочинцев, но и закон об охраняемых территориях, указала лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца.

Сообщение о вырубке в парковой зоне Адлера рядом с пансионатом "Коралл" поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 29 декабря 2019 года. "В течение нескольких дней происходит варварское уничтожение зеленой зоны Курортного городка в Адлере, на которой произрастают реликтовые сосны и другие ценные породы деревьев парка в районе пансионата "Коралл". Работает тяжелая техника, бетономешалки беспрепятственно заезжают в закрытую курортную зону, где установлен шлагбаум. Бетоном быстро и безнаказанно заливается место где находится зеленая зона общего пользования. Работы ведутся днем и ночью. На обращение к правоохранителям и в мэрию никакой реакции нет", - говорится в сообщении, подписанном несколькими жителями Сочи.

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Корреспондент "Кавказского узла" связался с авторами сообщения, которые 31 декабря показали место застройки. Там действительно ведутся строительные работы: рабочие спиливают деревья, работают бетономешалки, "Камазы" заезжают и выезжают с парковой зоны, на которой растут сосны. Сама территория рядом с пансионатом "Коралл" огорожена строительным забором. На месте вырубленных сосен идет заливка бетоном второго этажа строящегося здания.

По словам работника пансионата "Коралл", работы "ведутся круглосуточно". "Интенсивно работать начали в предпраздничные и праздничные дни в канун Нового года", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пансионата.

Курорт Адлер был заложен и построен в 1970-х годах, сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из авторов обращения, житель Адлера Денис Белов. "Я знаю это, потому что тут работал мой дед. Он мне рассказывал, как проектировали пансионаты, расположенные на территории курорта Адлер, как закладывались парковые зоны, высаживались редкие деревья. Сегодня мы видим забор вместо парка. Кто это творит, нам неизвестно. Как только мы с другом услышали, что за забором пилят сосны и вывозят их на грузовиках в неизвестном направлении, то сразу стали звонить в администрацию города на горячую линию. Но там нам сказали, что надо обращаться в полицию. Мы позвонили в полицию, но там сказали, что надо обращаться в администрацию", - рассказал сочинец.

Пенсионерка Мария Ольшанская посетовала, что "росла вместе с этими соснами, которым не менее полувека". "А в настоящее время места общего пользования захватываются неизвестными, огораживаются заборами", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" пенсионерка.

Корреспондент "Кавказского узла" попросила рабочих со стройки показать разрешение на спил деревьев, которые растут в парке за забором. Рабочие показали разрешение на строительство двухэтажного частного дома, которое выдал Александре Рухая бывший вице-мэр Сочи Мугдин Чермит.

24 апреля 2019 года суд приговорил Мугдина Чермита к двум годам и трем месяцам колонии-поселения, признав его виновным в превышении полномочий. По версии суда, чиновник необоснованно выдал разрешения на строительство двух многоквартирных домов. Пострадавших и ущерба от выдачи Чермитом разрешений на строительство домов в Сочи нет, поэтому он осужден безосновательно, указала защита.

Подписанное Мугдином Чермитом 17 июля 2017 года разрешение на строительство индивидуального жилого дома Александре Рухая, согласно документу, действительно 10 лет, до 17 июля 2027 года.

В документах, которые показали рабочие, также значится, что участок земли был продан частному лицу. Кто именно строит дом, и кому принадлежит участок земли, огороженный забором, корреспонденту "Кавказского узла" выяснить пока не удалось. Паспорт объекта на заборе отсутствует.

На просьбу прокомментировать ситуацию представитель пресс-службы мэрии Сочи Микаэль Нерсесян пообещал "выяснить". Он подтвердил, что "разрешение выдавалось прежней администрацией".

Начальник управления по охране окружающей среды мэрии Сочи Александр Мамлай пояснил корреспонденту "Кавказского узла": "Земельные участки для индивидуального жилого строительства. Согласно закону, порубочный билет [в этом случае] не требуется. Однако там произрастали краснокнижные пицундские сосны. Разрешение на вырубку сосен выдано Росприроднадзором".

Застройка курортных зон в Сочи нарушает права граждан на благоприятную среду и закон "Об особо охраняемых территориях", считает лидер движения "За Сочи" Елена Негоруца. "Ввиду массового уничтожения курортных зон мы обратились в краевую прокуратуру с вопросом о законности застройки курорта и рубки насаждений в местах общего пользования ради них. И получили ответ в котором четко сказано, что "Сочи сохранил ранее возникший у него статус особо охраняемой природной территории" и поэтому любая деятельность на территории курорта, не связанная с курортной деятельностью, тут запрещена", - сказала Елена Негоруца корреспонденту "Кавказского узла".