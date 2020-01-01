Отменены итоги местных выборов в одном из муниципалитетов в Азербайджане

01 января 2020, 04:42

Центризбирком Азербайджана 31 декабря отменил итоги состоявшихся 23 декабря местных выборов в муниципалитете Агдаш.

Как сообщал "Кавказский узел", муниципальные выборы прошли в Азербайджане 23 декабря. Явка, по данным ЦИК, составила около 33%. Выборы сопровождались массовыми нарушениями закона, заявили опрошенные "Кавказским узлом" независимые кандидаты и активисты. Блогер Мехман Гусейнов, в частности, рассказал о "каруселях" и вбросах.

«Причиной отмены итогов выборов стало невозможность выявления волеизъявления избирателей на избирательных участках NN 8 и 10 округа, что послужило основанием для отмены результатов в целом по муниципалитету Агдаш», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник отдела медиа и общественных связей ЦИК.

При этом сотрудник ЦИК не сообщил, какого рода нарушения имели место и кем они были совершены.

Согласно предварительным данным Центризбиркома, в остальных 1605 муниципалитетах выборы признаны состоявшимися. Борьбу за 15 156 мест в 1606 муниципальных советах вели 41 462 кандидатов. По предварительным данным, большинство мест во всех муниципальных советах завоевали представители правящей партии «Ени Азербайджан».

Окончательные итоги будут утверждены ЦИК до 12 января и объявлены до 17-го числа, то есть в сроки (соответственно 20 и 245 дней после выборов), предусмотренные Избирательном кодексом.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане были назначены на 23 декабря, так как в тот день истекал пятилетний срок полномочий органов местного самоуправления. Оппозиция не проявила интереса к выборам. Результаты выборов не отражают реальное и свободное волеизъявление граждан из-за многочисленных нарушений и несоблюдения международных стандартов, указал после завершения голосования в своем отчете Центр мониторинга выборов и обучения демократии.

Аглаш - город и административный центр одноимённого района в центральной части Азербайджана, по данным переписи 2012 года в Аглдаше жило 29600 человек