31 декабря 2019, 23:26
Тигран Петросян
Обнародовал общественно значимую информацию о фактически установленной в Нагорном Карабахе сроком на 32 года монополии оператора мобильной связи.
Деятельность в 2018 году
18 мая Тигран Петросян и его коллега Севак Асланян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook обнародовали условия договора, заключенного между правительством НКР и компанией «Карабах Телеком» о предоставлении услуг сотовой связи 1. В своем обращении Петросян призвал жителей Нагорного Карабаха требовать от оператора снижения тарифов, отмены абонентской платы и отказа от монополии на рынке мобильной и интернет-связи 2.
Петросян отметил, что требования должны быть выполнены, в противном случае будут организованы массовые выключения сотовых телефонов и митинги протеста. Публикацию одобрили порядка 600 человек, поделились - более 400 пользователей соцсети.
Об упразднении монополии «Карабах Телеком» на рынке связи государственный министр Араик Арутюнян объявил на пресс-конференции 31 мая. В присутствии журналистов он подписал письмо трем операторам мобильной связи в Армении, предложив им оказывать услуги мобильной связи в Нагорном Карабахе 3.
Биография
Родился 29 июля 1979 года в Степанакерте.
Женат, трое детей. Живет в Степанакерте.
Профессиональная и общественная деятельность 4
Закончил Ереванский государственный медицинский университет.
Учился в «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, г. Чебоксары.
Работает врачом-офтальмологом детского медобъединения «Аревик» в Степанакерте 5.
В 2018 году – кандидат в депутаты Национального собрания 6.
С 2019 года – сопредседатель партии «Завтрашний Арцах».
Примечания
- Оппозиция делает Шаг // Новости Арцаха 24, 22.08.18
- Публикация на личной странице в сети Фейсбук - https://www.facebook.com/doc.petrosyan/posts/909753959205427
- Монополия Карабах Телеком прекратилась, армянские операторы приглашены в Арцах // Электронный ресурс itel.am, 01.06.18
- Личная страница в сети Фейсбук - https://www.facebook.com/doc.petrosyan/
- Оппозиция делает Шаг // Новости Арцаха 24, 22.08.18
- Я не вижу Араика Арутюняна верховным главнокомандующим! // Новости Арцаха 24, 05.10.18