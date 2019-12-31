31 декабря 2019, 23:26

Обнародовал общественно значимую информацию о фактически установленной в Нагорном Карабахе сроком на 32 года монополии оператора мобильной связи.

Деятельность в 2018 году

18 мая Тигран Петросян и его коллега Севак Асланян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook обнародовали условия договора, заключенного между правительством НКР и компанией «Карабах Телеком» о предоставлении услуг сотовой связи . В своем обращении Петросян призвал жителей Нагорного Карабаха требовать от оператора снижения тарифов, отмены абонентской платы и отказа от монополии на рынке мобильной и интернет-связи .

Петросян отметил, что требования должны быть выполнены, в противном случае будут организованы массовые выключения сотовых телефонов и митинги протеста. Публикацию одобрили порядка 600 человек, поделились - более 400 пользователей соцсети.

Об упразднении монополии «Карабах Телеком» на рынке связи государственный министр Араик Арутюнян объявил на пресс-конференции 31 мая. В присутствии журналистов он подписал письмо трем операторам мобильной связи в Армении, предложив им оказывать услуги мобильной связи в Нагорном Карабахе .

Биография

Родился 29 июля 1979 года в Степанакерте.

Женат, трое детей. Живет в Степанакерте.

Профессиональная и общественная деятельность

Закончил Ереванский государственный медицинский университет.

Учился в «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, г. Чебоксары.

Работает врачом-офтальмологом детского медобъединения «Аревик» в Степанакерте .

В 2018 году – кандидат в депутаты Национального собрания .

С 2019 года – сопредседатель партии «Завтрашний Арцах».

Примечания