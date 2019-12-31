Тигран Петросян. Фото Алвард Григорян для "Кавказского узла"

31 декабря 2019, 23:26

Тигран Петросян

Обнародовал общественно значимую информацию о фактически установленной в Нагорном Карабахе сроком на 32 года монополии оператора мобильной связи.

Деятельность в 2018 году

18 мая Тигран Петросян и его коллега Севак Асланян в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook обнародовали условия договора, заключенного между правительством НКР и компанией «Карабах Телеком» о предоставлении услуг сотовой связи 1. В своем обращении  Петросян призвал жителей Нагорного Карабаха требовать от оператора снижения тарифов, отмены абонентской платы и отказа от монополии на рынке мобильной и интернет-связи 2.

Петросян отметил, что требования должны быть выполнены, в противном случае будут организованы массовые выключения сотовых телефонов и митинги протеста. Публикацию одобрили порядка 600 человек, поделились - более 400 пользователей соцсети.

Об упразднении монополии «Карабах Телеком» на рынке связи государственный министр Араик Арутюнян объявил на пресс-конференции 31 мая. В присутствии журналистов он подписал письмо  трем операторам мобильной связи в Армении, предложив им оказывать услуги мобильной связи в Нагорном Карабахе 3.

Биография 

Родился 29 июля 1979 года в Степанакерте.

Женат, трое детей. Живет в Степанакерте.

Профессиональная и общественная деятельность 4

Закончил Ереванский государственный медицинский университет.

Учился в «Институт усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской Республики, г. Чебоксары.

Работает врачом-офтальмологом  детского медобъединения «Аревик» в Степанакерте 5.

В 2018 году – кандидат в депутаты Национального собрания 6.  

С 2019 года – сопредседатель партии «Завтрашний Арцах». 

Примечания

  1. Оппозиция делает Шаг // Новости Арцаха 24, 22.08.18
  2. Публикация на личной странице в сети Фейсбук - https://www.facebook.com/doc.petrosyan/posts/909753959205427
  3. Монополия Карабах Телеком прекратилась, армянские операторы приглашены в Арцах // Электронный ресурс itel.am, 01.06.18
  4. Личная страница в сети Фейсбук - https://www.facebook.com/doc.petrosyan/
  5. Оппозиция делает Шаг // Новости Арцаха 24, 22.08.18
  6. Я не вижу Араика Арутюняна верховным главнокомандующим! // Новости Арцаха 24, 05.10.18

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