Саралидзе Заза

31 декабря 2019, 23:18

Требовал наказания виновных в убийстве своего сына и добился задержания высокопоставленных сотрудников силовых органов Грузии, отстаивая достоинство своей семьи.

Деятельность в 2018 году

27 мая организовал акцию "Не убивай меня" у стен грузинского парламента, требуя объективности в расследовании дела об убийстве своего сына в результате драки. Поддержать требования Саралидзе пришли тысячи сограждан .

После вынесения Тбилисским городским судом 31 мая решения, частично оправдавшего обвиняемых в убийстве подростков, новые акции прошли в Тбилиси, Гори и Кутаиси. МВД начало расследование попыток фальсификации дела. Окончательный приговор суд огласил после начала протестов. 1 июня подростки были приговорены к 10,5 года и к 9 годам и 9 месяцам лишения свободы.

Саралидзе потребовал задержать до 10 июня причастных к убийству сына и покрывавших их силовиков, пригрозив властям массовым митингом. До истечения этого срока были арестованы бывшие высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры Грузии Мераб Морчадзе и Мирза Субелиани. Позже оба были осуждены . Морчадзе признался, что склонил свидетелей изменить показания в пользу одного из обвиняемых, который является его родственником. Субелиани полностью признал свою вину в несообщении о преступлении.

Биография

Заза Саралидзе родился 1 марта 1979 года в Зестафони.

Окончил Кутаисский политехнический институт.

Женат. Воспитывал двоих детей. После смерти старшего сына Давида - осталась дочка школьного возраста.

Профессиональная и общественная деятельность

Частный предприниматель.

В 2018 и 2019 году продолжил добиваться привлечения к ответственности всех причастных к убийству своего сына Давида, в том числе избрав мерой достижения своей цели голодовку. Совместно с неправительственной организацией "Центр реформы правосудия" организовал сбор заявлений от людей, считающих себя пострадавшими от системы и государства .

С 10 сентября 2018 года проводил акцию протеста перед зданием парламента Грузии. На данный момент акция не прекращена, однако Саралидзе сделал перерыв, о чем объявил 4 июня 2019 года. Причина приостановки акции - арест Михаила Каландии, которого прокуратура обвинила в соучастии в убийстве Давида Саралидзе.

«Фактически можно считать, что справедливость восстановлена. Но впереди судебный процесс. Посмотрим, как прокуратура докажет вину Михаила Каландии», - сказал Саралидзе.

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