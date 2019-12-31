31 декабря 2019, 17:39

"Газпром" отказался от повышения цен на газ для Армении

Цена поставляемого в Армению газа в 2020 году останется на прежнем уровне, заверил "Газпром".

Как сообщал "Кавказский узел", с начала 2019 года цены на газ, поставляемый "Газпромом" Армении, выросли со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость газа для армянских потребителей осталась прежней, за счет сокращения расходов компании "Газпром Армения". Во время визита Владимира Путина в Ереван, где 1 октября прошло заседание Высшего евразийского экономического Совета, стороны не договорились о выгодной для Армении цене на российский газ. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики предположили, что с 1 января тарифы могут вырасти.

С 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении сохранится на уровне 2019 года, сообщил "Газпром" после подписания компаниями "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" дополнительного соглашения к контракту на поставку российского газа, проинформировал сегодня ТАСС.

Контракт между "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" действует до конца 2020 года, он предусматривает поставку 2,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщил сегодня "Интерфакс".

Примечание:

"Владельцы отказываются останавливать работу ГЭС на реке Гегарот", "Оператор по вывозу мусора в Ереване утратил монополию после штрафов", "Власти сообщили о повышении тарифов на воду в Ереване".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

31 декабря 2019, 17:21

31 декабря 2019, 17:15

  • Абубакар Ризванов указал на однотипность ходатайств следствия

    Суд в Махачкале на два месяца продлил срок содержания под стражей Абубакару Ризванову, обвиненному по одному делу с журналистом Абдулмумином Гаджиевым. Следователь заседание за заседанием представляет почти идентичные обоснования для продления ареста, указал Ризванов. Заседание по аресту еще одного обвиняемого, Кемала Тамбиева, сорвано по вине следствия.

31 декабря 2019, 16:31

31 декабря 2019, 16:01

31 декабря 2019, 15:47

Темы дня

События дня

2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников

Новый дорожный указатель близ Кизляра. Фото Ильяса Капиева для "Кавказского узла"

Чечня-2019: электрошокер для благих целей, как Путин защитил Кадырова от Сокурова и что случилось на границе с Дагестаном

Ислам Кадыров "работает" с населением. Фото: кадр видео ЧГТРК "Грозный" https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=BpjWCGHbJ6E
Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи