"Газпром" отказался от повышения цен на газ для Армении

31 декабря 2019, 17:39

Цена поставляемого в Армению газа в 2020 году останется на прежнем уровне, заверил "Газпром".

Как сообщал "Кавказский узел", с начала 2019 года цены на газ, поставляемый "Газпромом" Армении, выросли со 150 до 165 долларов за тысячу кубометров. При этом стоимость газа для армянских потребителей осталась прежней, за счет сокращения расходов компании "Газпром Армения". Во время визита Владимира Путина в Ереван, где 1 октября прошло заседание Высшего евразийского экономического Совета, стороны не договорились о выгодной для Армении цене на российский газ. Опрошенные "Кавказским узлом" армянские аналитики предположили, что с 1 января тарифы могут вырасти.

С 1 января 2020 года цена газа на границе Грузии и Армении сохранится на уровне 2019 года, сообщил "Газпром" после подписания компаниями "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" дополнительного соглашения к контракту на поставку российского газа, проинформировал сегодня ТАСС.

Контракт между "Газпром экспорт" и "Газпром Армения" действует до конца 2020 года, он предусматривает поставку 2,5 миллиарда кубометров газа в год, сообщил сегодня "Интерфакс".