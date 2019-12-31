Схрон с боеприпасами. Фото: пресс-служба МЧС России

31 декабря 2019, 16:01

Схрон с боеприпасами найден в Ингушетии

Саперы обезвредили патроны, обнаруженные в тайнике в Сунженском районе Ингушетии.

Схрон с оружием, в котором находилось более пятисот 7,62-миллиметровых патронов, нашли сотрудники спецназа.

Найденные боеприпасы были переданы правоохранителям, после обследования саперы уничтожили опасную находку накладным зарядом, приводит сегодня сообщение пресс-службы объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе "Интерфакс-Юг".

Также в этом районе военные нашли маршевый двигатель от выстрела к противотанковому гранатомету ПГ-7 и боевой элемент авиабомбы, сообщают со ссылкой на военное ведомство "Новости Ингушетии".

"Кавказский узел" также писал, что в феврале правоохранители нашли тайник с оружием, принадлежащий участникам вооруженного ограбления отделения почты в Карабулаке после того, как на него указал один из задержанных.

"Кавказский узел" ведет хронику перестрелок, спецопераций, взрывов и похищений в Ингушетии.

Примечание:

"Силовики нашли в Ингушетии схрон с оружием", ""Около четырех тонн взрывчатки силовики обнаружили в схронах в Ингушетии"", "Около четырех тонн взрывчатки силовики обнаружили в схронах в Ингушетии".

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