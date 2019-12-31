Дагестанский чиновник подтвердил данные об обысках в районной администрации

31 декабря 2019, 15:09

Силовики провели 30 декабря обыски и выемку документов в администрации Кумторкалинского района Дагестана. Никто из сотрудников задержан не был, уточнил глава района Салим Токаев.

Обыски и выемку документации в администрации Кумторкалинского района провели 30 декабря сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану.

По предварительным данным, визит силовиков был связан со сбором доказательной базы по коррупционным делам, пишет сегодня "Черновик".

Выемка документов проводилась "в рамках отработки оперативной информации", уточнил сегодня источник в силовых структурах республики. По его словам, никто из работников администрации задержан не был, сообщает ТАСС.

Сотрудники УБЭП не уточнили, с какими уголовными делами была связана выемка документов, написал поздно вечером 30 декабря глава Кумторкалинского района Салим Токаев на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что "никаких задержаний не производилось". "В данный момент вместе со своими сотрудниками нахожусь на новогоднем корпоративе", - написал чиновник.

МВД по Дагестану пока не пояснило на своем сайте цель выемки документов в районной администрации.

В 2019 году в Дагестане продолжились кадровые зачистки, которые Владимир Васильев начал после прихода на должность главы республики. Были задержаны действующие и бывшие главы Дербентского, Каякентского, Докузпаринского, Бабаюртовского районов, Избербаша, чиновники администрации Каспийска. Дагестанские журналисты указали на угрозу преследования для большинства глав муниципалитетов, говорится в материале "Кавказского узла" "2019 год в Дагестане: бунт жителей против инициатив Кадырова, суды за веру и зачистки чиновников".

Материалы о кадровых чистках среди дагестанских чиновников собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".