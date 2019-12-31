31 декабря 2019, 12:31
Продлен арест Анастасии Шевченко
Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 17 декабря срок ареста был продлен до 18 января 2020 года.
Анастасии Шевченко разрешено общаться только с адвокатами, детьми и матерью. Запрет "чрезмерный и странный", поскольку даже в следственном изоляторе человек общается с людьми в камере, указала защита. Активистка отметила, что эта мера пресечения негативно сказывается на ее детях, поскольку она не может поговорить с классным руководителем, записать ребенка-выпускника на курсы к экзаменам или взять рецепт, чтобы выписать дочери очки.
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил сегодня продлить срок домашнего ареста Шевченко на два дня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.
"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".
* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.
Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"