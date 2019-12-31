Продлен арест Анастасии Шевченко

31 декабря 2019, 12:31

Суд в Ростове-на-Дону сегодня до 20 января продлил срок домашнего ареста активистки Анастасии Шевченко, обвиняемой по делу об участии в нежелательной организации.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 17 декабря срок ареста был продлен до 18 января 2020 года.

Анастасии Шевченко разрешено общаться только с адвокатами, детьми и матерью. Запрет "чрезмерный и странный", поскольку даже в следственном изоляторе человек общается с людьми в камере, указала защита. Активистка отметила, что эта мера пресечения негативно сказывается на ее детях, поскольку она не может поговорить с классным руководителем, записать ребенка-выпускника на курсы к экзаменам или взять рецепт, чтобы выписать дочери очки.