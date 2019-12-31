Анастасия Шевченко в зале суда. Фото Константина Волгина для "Кавказского узла"

31 декабря 2019, 12:31

Продлен арест Анастасии Шевченко

Суд в Ростове-на-Дону сегодня до 20 января продлил срок домашнего ареста активистки Анастасии Шевченко, обвиняемой по делу об участии в нежелательной организации.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. 17 декабря срок ареста был продлен до 18 января 2020 года.

Анастасии Шевченко разрешено общаться только с адвокатами, детьми и матерью. Запрет "чрезмерный и странный", поскольку даже в следственном изоляторе человек общается с людьми в камере, указала защита. Активистка отметила, что эта мера пресечения негативно сказывается на ее детях, поскольку она не может поговорить с классным руководителем, записать ребенка-выпускника на курсы к экзаменам или взять рецепт, чтобы выписать дочери очки.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону постановил сегодня продлить срок домашнего ареста Шевченко на два дня, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель суда.

Заседание проходило в закрытом режиме, поскольку обвинение опасается разглашения персональных данных, информировало издание "МБХ Медиа".

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Активисты поддержали осужденных по делу "Артподготовки"* волгоградцев", "Волгоградские активисты потребовали освободить политзаключенных", "Более 50 ростовчан потребовали освободить Сидорова и Мордасова".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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