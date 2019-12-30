Махачкалинский застройщик заподозрен в обмане дольщиков

30 декабря 2019, 19:26

Житель Дагестана подозревается в том, что собрал с дольщиков свыше 12 миллионов рублей для строительства многоквартирного дома в Махачкале, на которое не получил разрешения.

По данным прокуратуры, местный житель заключил предварительные договоры купли-продажи квартир, получив от покупателей свыше 12 млн рублей для строительства многоквартирного дома в Махачкале. При этом у него не было разрешения на строительство, и он не зарегистрировался в налоговом органе, сообщило ведомство.

В отношении застройщика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ч. 1 ст. 200.3 УК России (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства...), говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Часть 2 статьи 171 УК России предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на пять лет, а часть 1 ст. 200.3 УК России - на два года.

Прокуратура не уточнила, сколько всего дольщиков стали потерпевшими по этому делу, и смогли ли они вернуть свои деньги.

Глава Дагестана Владимир Васильев в феврале 2018 года в ответ на критику городской архитектуры Махачкалы заявил, что будут снесены все незаконные объекты. В конце марта 2018 года служба судебных приставов республики опубликовала список домов, подлежащих сносу, в котором было около 50 домов. Однако, по данным мэрии Махачкалы, суды вынесли решение о сносе более 200 незаконно построенных объектов. В ноябре того же года для борьбы с самостроями в Дагестан были направлены специалисты Минстроя РФ.

"Кавказский узел" также писал, что ранее застройщик в Избербаше был заподозрен в мошенничестве на 7,7 млн. Он похитил собранные с дольщиков деньги на строительство трех многоэтажных домов в Избербаше, сообщила прокуратура 25 декабря.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или желает обезопасить себя от подобных проблем, собраны в материале "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".