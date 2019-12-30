Житель Чечни обвинен в похищении краснодарца

30 декабря 2019, 20:41

Прокуратура Краснодарского края направила в суд дело жителя Чечни, обвиняемого в похищении человека и вымогательстве 37 миллионов рублей.

Согласно версии следствия, 30-летний житель Чечни вместе со своим младшим братом и четырьмя соучастниками, участвовал в похищении человека.

Преступление было совершено в ноябре 2018 года: соучастники похитили мужчину, который работал фитнес-тренером, из его квартиры, и стали вымогать у него 37 миллионов рублей. Они ссылались на заочное решение суда в Иркутске, согласно которому мужчина был должен такую сумму денег одному из членов группы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Кроме того, мужчина обвиняется в использовании поддельного водительского удостоверения. Уроженец Чечни отверг все обвинения, а наличие поддельного удостоверения объяснил тем, что нашел документ и хотел вернуть владельцу.

Пока шло следствие по делу, обвиняемый некоторое время скрывался, но был задержан в Ставропольском крае и арестован. Дело передано в Ленинский районный суд Краснодара, где уже рассматривается дело младшего брата обвиняемого и двух его соучастников. Еще двое обвиняемых находятся в международном розыске.