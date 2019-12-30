Митинг в годовщину теракта в троллейбусе в Волгограде. 30 декабря 2019 г. Фото Татьяны Филимоновой для "Кавказского узла"

30 декабря 2019, 14:01

Митинг в годовщину теракта в троллейбусе собрал около 50 волгоградцев

Участники митинга в Волгограде возложили сегодня цветы к памятному знаку на месте теракта, совершенного шесть лет назад в городском троллейбусе. В акции памяти приняли участие как близкие погибших, так и неравнодушные прохожие.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 29 декабря, в шестую годовщину теракта на вокзале в Волгограде, горожане провели митинг памяти погибших. Среди пришедших на митинг были в том числе представители общественности и чиновники.

29 декабря 2013 года на железнодорожном вокзале Волгограда произошел взрыв. Погибли 18 человек, 45 получили ранения. Днем позже, 30 декабря, еще один взрыв произошел в троллейбусе недалеко от рынка в Дзержинском районе. При взрыве в троллейбусе погибли 16 человек, 28 были ранены. В причастности к обоим терактам были обвинены четверо уроженцев Дагестана. Двое из них отказались в суде от показаний, еще двое заявили о своей невиновности. В декабре 2014 года они были приговорены к лишению свободы на сроки от 3 лет 10 месяцев до 19 лет, говорится в справке "Кавказского узла" "Предновогодние теракты в Волгограде (2013)".

Сегодня в Волгограде прошла акция памяти погибших при теракте 30 декабря 2013 года. В акции, организованной администрацией Дзержинского района, приняли участие, по данным организаторов, около 50 человек.

Участники митинга прочитали стихи в память о погибших, держа зажженные свечи. Также на митинге прозвучали отрывки из телевизионных выпусков новостей, в которых сообщалось о погибших в результате трагедии. После минуты молчания участники акции возложили к памятному знаку цветы, а священник отслужил панихиду. Многие горожане, пришедшие на акцию памяти с красными гвоздиками, не сдерживали слез, передал корреспондент "Кавказского узла".

Вдова погибшего в теракте Николая Вострикова пришла на митинг с дочерью и внуком, которые плакали и обнимали друг друга. По словам женщины, в тот день ее муж, сотрудник компьютерной компании, ехал в троллейбусе на работу. "Был радостный и счастливый перед праздниками. Позднее мы стали ему звонить на телефон, он не отвечал. Потом уже нам позвонила медсестра. Его отвезли в госпиталь – и все. Он был прекрасный семьянин, содержал семью, без него конечно, тяжело", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" вдова погибшего.

Две женщины пришли почтить память погибшей коллеги Людмилы Колаченковой. "Она ехала на работу на завод «Аврора», - рассказала одна из них, Ольга Петровна. – Ей было 56 лет. У нее никто не остался в семье, ее мама умерла несколько лет назад".

На акцию пришли несколько женщин из клуба пожилых людей Дзержинского района. "Я стояла сейчас и плакала. Там [в троллейбусе] были и маленькие дети, и молодежь. Это очень больно. Мы приходим сюда каждый год", - сказала корреспонденту «Кавказского узла» одна из женщин Вера Павловна.

По словам женщины, ее близких в троллейбусе не было. "Я в момент теракта ехала из Кургана и в поезде услышала, что такое случилось", - пояснила Вера Павловна.

Жительница Волгограда Вероника также не потеряла близких во время теракта, однако решила принять участие в сегодняшней акции. "Меня это никак не коснулось, я просто вышла [сегодня] из троллейбуса и решила подойти сюда", - не сдерживая слезы, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Вероника.

Она уточнила, что в теракте пострадала из ее знакомых лишь соседка. "Но она жива осталась, лежала в больнице", - добавила женщина.

Трое друзей пришли почтить память своего одногруппника Дениса Текутова. "Мы учились в нефтяном колледже. Приходим сюда каждый год, сегодня еще на могилку сходим. Денис всегда ездил на работу на машине, а в тот день у него не завелась машина, и он поехал на троллейбусе", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из молодых людей, представившийся Виталием.

Напомним, год назад, 30 декабря 2018 года, на акции памяти жертв взрыва в троллейбусе некоторые волгоградцы признались, что после теракта отказались от поездок на общественном транспорте.

Примечание:

"Близкие жертв рассказали о жизни после теракта в Волгограде", "Жители Волгограда почтили память жертв терактов", "Спектакль "Слезы Беслана" волгоградские школьники посвятили жертвам терактов".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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