Власти отчитались о выплатах погорельцам из Тисси-Ахитли

29 декабря 2019, 18:03

Жители села Тисси-Ахитли в Цумадинском районе Дагестана получили до миллиона рублей финансовой помощи на семью для восстановления сгоревших домов, сообщил министр по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 2 марта в селе Тисси-Ахитли Цумадинского района произошел пожар, в результате которого полностью выгорели 11 домов, еще шесть пострадали от огня. Без жилья остались 60 человек. В октябре чиновники сообщили, что деньги на восстановление жилья погорельцев будут перечислены из федерального бюджета до конца года.

Семьи, чье имущество было частично или полностью уничтожено при пожаре, получили из федерального бюджета от 360 тысяч рублей до 1 млн рублей, заявил Чеботарев во время поездки в Дагестан.

"Все 15 дворов, 10 из которых сгорели полностью, а 5 пострадали, получили всю необходимую помощь. Помощь существенная, порядка от 360-380 тысяч до 1 млн рублей (на домовладение)", - приводит сегодня слова министра ТАСС.

Семьи, потерявшие жилье, получат по 10-15 миллионов рублей на строительство новых домов, пообещали ранее власти.

По словам чиновника, эти деньги "позволят восстановить здания и сооружения", пострадавшие от огня. Чеботарев общался с жителями Тисси-Ахитли по видеомосту. Он заявил, что хотел приехать в село лично, но из-за погодных условий не смог.

Глава Дагестана Владимир Васильев отметил, что в 2020 году в селе планируют построить спортивные площадки, на которые уже выделено 15 млн рублей. Также он пообещал реализовать в 2020 году "работу по профилактике, оперативному и локальному тушению начальной стадии пожара в горных районах".

Ранее власти Дагестана сообщили, что погорельцы в Тисси-Ахитли получили по 2 миллиона рублей от правительства республики, по 500 тысяч рублей из бюджета Цумадинского района и выплаты за частично или полностью утраченное имущество - по 50 и 100 тысяч рублей.