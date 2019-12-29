Сотрудник военкомата в Ереване заподозрен в получении взятки

29 декабря 2019, 10:04

Работник военкомата получил 1000 долларов от жителя Еревана, пообещав освободить его сына от службы в армии, предположили следователи.

По версии полиции, сотрудник военкомата ереванского района Нор-Норк пообещал освободить призывника от службы в армии с помощью членов медицинской комиссии.

Он потребовал за свою услугу 1500 долларов, сообщил 28 декабря "Sputnik Армения".

Работник военкомата был задержан в своем кабинете после получения от родителя призывника 1000 долларов, предназначенных для членов медкомиссии, уточнило 28 декабря News.am.

Задержанный помещен под арест, информирует издание.

Комментариев от представителей арестованного и от Минобороны Армении относительно версии правоохранителей пока не поступало.