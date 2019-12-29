29 декабря 2019, 10:04

Сотрудник военкомата в Ереване заподозрен в получении взятки

Работник военкомата получил 1000 долларов от жителя Еревана, пообещав освободить его сына от службы в армии, предположили следователи.

По версии полиции, сотрудник военкомата ереванского района Нор-Норк пообещал освободить призывника от службы в армии с помощью членов медицинской комиссии.

Он потребовал за свою услугу 1500 долларов, сообщил 28 декабря "Sputnik Армения".

Работник военкомата был задержан в своем кабинете после получения от родителя призывника 1000 долларов, предназначенных для членов медкомиссии, уточнило 28 декабря News.am.

Задержанный помещен под арест, информирует издание.

Комментариев от представителей арестованного и от Минобороны Армении относительно версии правоохранителей пока не поступало.

Примечание:

"Замглавы Минобразования Армении задержан по делу о взятке", "Судья в Армении получил срок за взятку", "Кочарян обвинен в получении 3 миллионов долларов взятки".

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