29 декабря 2019, 09:05
Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы на границе с Арменией
Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны 20 раз за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.
Как писал "Кавказский узел", с 27 по 28 декабря Азербайджан зафиксировал 24 обстрела своих позиций.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится сегодня в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, отмечается в сообщении.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными. На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня нет сообщений относительно этого заявления об обстрелах.
Обострение карабахского конфликта, после которого стороны объявили о перемирии, произошло в апреле 2016 года, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". Однако в течение двух лет обстрелы в зоне конфликта происходили каждый день, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Карабах: худой мир или война".