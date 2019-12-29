Азербайджан зафиксировал снайперские обстрелы на границе с Арменией

29 декабря 2019, 09:05

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и в селах на границе с Арменией были обстреляны 20 раз за сутки, в том числе из снайперских винтовок, сообщило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", с 27 по 28 декабря Азербайджан зафиксировал 24 обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз", - говорится сегодня в сообщении на сайте министерства обороны Азербайджана. Под обстрелы попали азербайджанские позиции в селах Кемерли, Гаймаглы, Гушчу Айрым и на безымянных высотах на территории Газахского района, отмечается в сообщении.

Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с территорий, которые Азербайджан считает оккупированными. На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 08.50 мск сегодня нет сообщений относительно этого заявления об обстрелах.