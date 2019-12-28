Суд отказался изменить приговор по делу о крупных махинациях ростовского налоговика

28 декабря 2019, 11:21

Ростовский облсуд оставил в силе приговор бывшему начальнику отдела Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Христофору Головатову, который признан виновным в причинении госбюджету ущерба на 400 миллионов рублей.

Как писал "Кавказский узел", приговор начальнику инспекции Федеральной налоговой службы по Октябрьскому району Ростова-на-Дону Христофору Головатову был вынесен 6 августа, он получил три года и три месяца колонии общего режима по статье о превышении полномочий.

Осуждены и подчиненные Головатова. 27 мая замначальника отдела инспекции ФНС Оксана Нагулина была приговорена к условному лишению свободы по делу о превышении полномочий. 29 октября Ростовский облсуд отклонил апелляцию прокуратуры на приговор двум сотрудникам этой инспекции, Дмитрию Аханову и Наталье Шульге. Азанов приговорен к году и семи месяцам заключения, а Шульга - к условному сроку по делу о крупном мошенничестве.

Приговор Христофору Головатову обжаловала как защита, так и прокуратура, однако коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда оставила приговор Кировского районного суда без изменений, проинформировали сегодня корреспондента "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

По версии обвинения, Головатов использовал полномочия главы налоговой инспекции, предписав возместить двум компаниям суммы выплаченных ими налогов. Ущерб бюджету составил при этом 400 миллионов рублей, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Кировского райсуда.

Христофор Головатов признал свою вину по двум из трех эпизодов злоупотребления полномочиями, однако посчитал, что его действия следует квалифицировать как халатность. По этой статье ему грозило бы до шести месяцев заключения, передал 17 сентября со ссылкой на адвоката Романа Кржечковского "Коммерсант". В суде первой инстанции обвинение запрашивало для Головатова девять лет колонии, сообщало издание.

Комментариями Христофора Головатова и его представителей относительно решения судов "Кавказский узел" не располагает. На сайте Федеральной налоговой службы к 11.20 мск 28 декабря не появилось комментариев относительно решения облсуда по делу Головатова.