Оппозиция потребовала проверить тендеры мэрии Тбилиси после покупки елки

28 декабря 2019, 05:15

Стоимость новогодней елки, установленной в Тбилиси, неоправданно высока, заявил активист партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили. Опрошенные "Кавказским узлом" жители жители столицы Грузии сочли елку, за которую мэрия заплатила более 300 тысяч евро, слишком дорогой покупкой.

Активист партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили подал 27 декабря в Генпрокуратуру Грузии две жалобы на мэра Тбилиси Каху Каладзе. Он попросил ведомство проверить две закупки мэрии на предмет коррупции.

В частности, Хабеишвили считает, что реальная стоимость главной новогодней елки на площади Первой Республики в Тбилиси, которая обошлась бюджету в 304,8 тысячи евро, в десять раз меньше. «Один миллион лари заплатили за елку, рыночная стоимость которой, наверное, не превышает и ста тысяч. Именно поэтому важно, чтобы прокуратура расследовала траты бюджетных средств», - заявил Хабеишвили в телеэфире "Мтавари архи", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Согласно данным, опубликованным на сайте Государственного агентства по закупкам, цена покупки елки составляет 304 848 евро. В требованиях говорится, что корпус рождественской елки (4 сегмента) должен составлять 84 единицы ветвей, состоящих не менее чем из 3000 кусочков зелени.

Условия тендера были точно подогнаны под конкретную елку и другие компании просто не могли участвовать в этом тендере, сказал оппозиционер.

Кроме того, Хабеишвили заявил, что в документации на закупку 155 скамеек для недавно отреставрированной части проспекта Илии Чавчавадзе приведены эскизы изделий, которые производит аффилированная с Каладзе итальянская фирма. В проекте бюджета на 2020 год на эти цели предусмотрено 2,5 миллиона лари (около 880 тысяч долларов), мэрия уже объявила электронный тендер для закупки, отметил оппозиционер.

«За одну скамейку Каладзе заплатит 12 тысяч лари (почти 4,2 тысяч долларов)... точно такие же скамейки грузинского производства мэрия сможет приобрести по цене 600 лари за штуку (около 210 долларов)", - цитирует Хабеишвили "Новости Грузия" .

Жители Грузии сочли новогоднюю елку слишком дорогой покупкой

Новогодняя елка не оправдывает уплаченную за нее цену, считает член городского совета от «Объединенного национального движения» Лили Липартелиани. «За 20-метровую рождественскую елку из 84 веток мы заплатили более миллиона лари из тбилисского бюджета, и в итоге мы получили просто металлоконструкцию», - сказала Липартелиани в эфире "Рустави 2".

Бывший член «Грузинской мечты», депутат Вато Шакарашвили считает, что когда в городе много проблем, деньги должны расходоваться рационально. "Траты на развлекательные мероприятия, безусловно, необходимы, но они должны быть рациональными, а результат - адекватным", - сказал он.

Председатель Комитета по управлению имуществом, финансам и бюджету Тбилисского городского совета Отар Григолия объяснил необходимость расходов на новогоднее убранство города тем, что это делает его привлекательным для туристов.

"Тбилиси позиционируется как туристический город, и если вы ничего не сделаете к Новому году, туристы не приедут", - сказал Григолия журналистам.

Жительница Тбилиси Нана сказала корреспонденту "Кавказского узла", что ей и двум ее детям очень нравится елка. Однако сумма, которую мэрия заплатила за нее, слишком высока.

Пожилая жительница Тбилиси Нателла сказала корреспонденту "Кавказского узла", что елка стоит слишком дорого, и дня такой небогатой страны как Грузия.

Мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что эта елка «соответствует мировому тренду». «Мы очень хотели, чтобы это было похоже на натуральную елку, а не на то, что было раньше в течение многих лет – какой-то треугольный ящик», процитировали его "Новости Грузии".