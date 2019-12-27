Сочинцы назвали показным ремонт домов после жалобы Путину

27 декабря 2019, 06:42

Рабочие завершают ремонт в домах на Мацесте, организованный мэрией Сочи после жалобы на состояние жилья для ветеранов президенту России. Ремонт был проведен быстро, но некачественно, заявили жильцы дома.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря Владимир Путин дал большую пресс-конференцию. Президент Российского фонда образования Сергей Комков назвал в ходе пресс-конференции Владимира Путина "трущобами" ветеранские муниципальные дома в Сочи. Мэр Сочи пообещал поквартирный обход жилья ветеранов, а кубанское управление Следкома 19 декабря начало проверку.

Председатель ТОСа "Мацеста" Ольга Окунева рассказала, что два дома, построенные для ветеранов в 2005 году на улице Мацестинская, действительно нуждаются в ремонте. По ее словам, за 14 лет сменилось несколько управляющих компаний, обслуживающих дома. Нынешняя управляющая компания ничего не делала, а только взимала плату с жильцов по самым высоким тарифам в городе, и в результате довела дома до аварийного состояния своим бездействием.

"Они фактически не обслуживали эти дома, а брали только деньги с жильцов... Вместо компаний их работу выполняли взрослые волонтеры и школьники. Приходили и наводили порядок, помогали убирать", - сказала Окунева. По ее словам, после пресс-конференции президента места общего пользования были приведены в порядок. "Ремонт квартир, на которые поданы заявки, проходит можно сказать, капитально. Частично отремонтировали крыши, замазали наружные швы на фасадах. Осушили подвалы, очистили их. Весь этот объем работ был сделан за неделю. Принимали участие все, кого привлекла администрация, в том числе и сами сотрудники администрации", - отметила она.

Компания, которая в настоящее время обслуживает дом, после пресс-конференции Путина снизила свои тарифы почти в два раза - с 35 до 19 рублей за квадратный метр, рассказала Окунева. При этом она отметила, что жильцы платят по 14 рублей за квадратный метр администрации города за наем помещений. "Вопросы, которые копились годами из-за нерадивых управляющих компаний", сейчас решаются мгновенно. Большая часть работ сделана всего лишь за неделю. Дома действительно преобразились", - рассказала Окунева.

Корреспондент "Кавказского узла" побывала на месте и убедилась, что работы действительно ведутся.

Член домового комитета, вдова ветерана Великой Отечественной войны Галина Прокопенко рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что вместе с супругом, инвалидом Великой Отечественной войны живет в доме на Мацестинской с момента его постройки в 2005 году.

"Дом не ремонтировался все это время, хотя последние 10 лет мы писали жалобы во все инстанции, вплоть до президента России, и просили навести здесь порядок. Но нас никто не слышал. Текла крыша, в подвале все трубы были ржавые, скапливались фекалии. Вода текла по квартирам с 10 этажа до первого. Как только дождь на улице - вода в наших квартирах. Появилась сырость и грибок, и за все это нам приходилось платить по самому высокому в городе тарифу. Многократные жалобы в мэрию на нерадивые управляющие компании ни к чему не приводили", - рассказала она.

Решить коммунальные проблемы получилось только после того, как проблема была озвучена в ходе пресс-конференции президента. "Уже через полчаса мэр Сочи Алексей Копайгородский со своей командой и председателем Городского собрания Сочи Виктором Филоновым были у нас и спрашивали, какие работы нужно произвести", - сказала она.

На первом этаже в доме разместили штаб, который возглавил глава Хостинского района Павел Клопотовский, сказала Прокопенко. "В этот штаб приходят все жильцы, которым нужен ремонт в квартирах, и подают заявки. Мы подавали заявки на ремонт фасада домов, крыши, подвалов, и все эти работы либо уже сделаны, либо ведутся. Акты приемки наш домовой комитет еще не подписывал. Мы будем ждать, когда ремонт будет выполнен полностью, и потом дадим ему оценку", - рассказала активистка.

Она рассказала, что все эти годы жильцам дорого обходилось содержание домов. "К примеру, если общая площадь квартиры 50 квадратных метров, то человек платил около 2500 рублей в месяц. К этому добавьте жилищно-коммунальные услуги, в которые из-за ржавых протекающих труб включались и потери ресурсов", - отметила она.

Прокопенко также отметила, что аварийные лифты, признанные таковыми в 2010 году на основании экспертного заключения, по документам вдруг стали пригодными для эксплуатации в 2019 году, хотя никто никакого ремонта не проводил. "Лифты опасны для жизни людей и часто ломаются. Речи о их ремонте пока нет, хотя для пожилых людей лифт самое основное", - пожаловалась она.

Многодетная мама и член домового комитета Гаяне Быстрова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что она мама девятерых детей, и в этом доме семья живет с 2006 года. По ее словам, ее супруг - ветеран боевых действий, семья была отмечена государственной наградой как многодетная, но все эти годы они отстаивают свое право на улучшение жилищных условий. "За свои права мы вынуждены судиться... 14 лет мы ничего не можем добиться от властей", - сказала она.

Ее супруг Анатолий Быстров рассказал, что после пресс-конференции президента ремонт стали делать сразу, но сам ремонт - "показушный". "К примеру, перила фактически все сгнили, но вместо того, чтобы поменять, их просто хорошо закрасили и спрятали гниль под краской. Ступени при входе почти все разрушились, но их обложили плиткой сверху, даже не отреставрировав. Мне пришлось неделю ходить в штаб, чтобы наконец эту ступеньку переделали", - сказал Быстров.

"Мы живем тут почти с момента заселения дома, и многих ветеранов знали лично. Это были прекрасные люди. Мы их всех провожали в последний путь из этих домов... И многие из них до смерти обивали пороги мэрии с просьбой сделать им ремонт, но так и не дождались его", - рассказал Анатолий Быстров.

Ветеран Великой Отечественной войны 90-летний Николай Гришин, проживающий на седьмом этаже, рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что замерзает из-за огромных щелей в стенах. Кроме того, лифт в доме часто не работает и ему приходится ходить пешком на седьмой этаж. Он рассказал, что соседи подарили ему на день рождения прошлой зимой теплые одеяла, чтобы он не мерз. По словам ветерана, после пресс-конференции президента в его квартире начался ремонт.

Ветеран Великой Отечественной войны Иван Новиков рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ждет обещанного ремонта в своей квартире, которого он добивался шесть лет.

Вдова Великой Отечественной войны Нелли Спиридонова рассказала, что 26 декабря в дом приходили сотрудники силовой структуры. "Они выясняли у меня и у остальных вдов ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, на каком основании мы после смерти наших мужей занимаем квартиры в этом доме.... они обязаны знать, что вдовы имеют право на проживание здесь", - отметила она.

Власти отчитались о помощи ветеранам в Сочи

Сотрудник пресс-службы мэрии Микаэль Нерсесян рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в домах на Мацесте живут вдовы ветеранов Великой Отечественной войны, а также участники других войн, врачи, учителя и сотрудники мэрии, отметили Нерсесян.

Часть этих квартир предоставлены жильцам по специализированному найму, часть - по социальному, часть - в качестве служебных квартир, остальные имеют статус приватизированных.

Он также рассказал, что к 70-летию Победы все ветераны Великой Отечественной войны были заселены в специально построенные дома в Лазаревском районе. По его словам, полученные в этих домах квартиры они приватизировали и оставили в наследство своим детям и внукам.

"После пресс-конференции президента России специалисты обошли всех жильцов домов № 9/1 и №17 по улице Мацестинская, имеющих социальные льготы. Ремонт в квартирах проводится точечно, по просьбам самих жителей", - сказал он.

Всего в Сочи проживает 2 551 льготник, имеющий право на социальную помощь в связи с военными действиями.

По его словам, в Сочи проживает 172 участника Великой Отечественной войны, 82 инвалида, которые приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны, 73 жителя блокадного Ленинграда, 1387 тружеников тыла и 837 членов семей погибших участников Великой Отечественной войны.

"В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы по поручению главы Сочи Алексея Копайгородского специалисты посетят каждого из них, чтобы уточнить, чем ещё может помочь муниципалитет – сделать ремонт, предоставить путёвку в санаторий и обеспечить любой необходимой социальной поддержкой", - сказал Нерсесян.

Напомним также, что среди прочего Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопросы о том, достоин ли Рамзан Кадыров звания Героя России и нужно ли строить новые магистрали из Чечни в Грузию и на Кубань, а также пообещал подумать над помилованием Саида Амирова.