26 декабря 2019, 19:41

Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

Сняты ограничения, введенные на проезд по Военно-Грузинской дороге на время непогоды, трасса открыта в обоих направлениях.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 25 декабря Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов.

"По состоянию на 14 часов 30 минут 26 декабря 2019 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Скриншот изображения веб-камер на КПП "Верхний Ларс" по состоянию на 19.40 мск 26 декабря 2019 года. https://kray-zemli.com/24-verhnij-lars.htmlНет ограничений на движение транспорта и на грузинском участке трассы, сообщило сегодня со ссылкой на департамент автомобильных дорог страны издание "Новости-Грузия".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 19.40 мск 26 декабря проезд открыт в обоих направлениях. При этом со стороны России видна очередь из грузовиков. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в материале "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

Примечание:

"Туристы рассказали о многочасовых очередях на границе России и Грузии", "Ограничения на проезд по Военно-Грузинской дороге сняты", "Проезд по Военно-Грузинской дороге закрыт из-за снегопада".

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