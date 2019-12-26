Военно-Грузинская дорога открыта для всех видов транспорта

26 декабря 2019, 19:41

Сняты ограничения, введенные на проезд по Военно-Грузинской дороге на время непогоды, трасса открыта в обоих направлениях.

Как писал "Кавказский узел", поздно вечером 25 декабря Военно-Грузинскую дорогу закрыли для большегрузов.

"По состоянию на 14 часов 30 минут 26 декабря 2019 года Военно-Грузинская дорога функционирует в штатном режиме", - сообщило на своем сайте управление МЧС по Северной Осетии.

Нет ограничений на движение транспорта и на грузинском участке трассы, сообщило сегодня со ссылкой на департамент автомобильных дорог страны издание "Новости-Грузия".

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", по состоянию на 19.40 мск 26 декабря проезд открыт в обоих направлениях. При этом со стороны России видна очередь из грузовиков. Данные с веб-камер обновляются каждые 10-15 минут, отмечается на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственная трасса, по которой можно проехать из России в Грузию, говорится в справке о Военно-Грузинской дороге, опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Советы для автомобилистов, решивших поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге, собраны в материале "Кавказского узла" "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".