Чиновники мэрии Назрани заподозрены по делу о выселении жильцов аварийного дома

26 декабря 2019, 12:00

Жильцы снесенного в Назрани аварийного дома четвертый год остаются без жилья, хотя в мэрии им обещали новые квартиры, констатировал сегодня Следственный комитет. Начато расследование дела о превышении полномочий сотрудниками мэрии.

По данным следствия, сотрудники администрации Назрани в 2016 году выселили жильцов 30 квартир аварийного дома по Московской улице, организовав его снос. При этом у мэрии не было денег ни на снос, ни на строительство нового дома для переселения жильцов, отметили следователи. Освободившийся участок земли передали в аренду под строительство жилого комплекса. "До настоящего времени меры к предоставлению жильцам указанного дома <...> квартир взамен изымаемых должностными лицами администрации города Назрань не приняты", - говорится в сообщении.

Следствие полагает, что чиновники нарушили условия региональной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Республики Ингушетия в 2016-2017 годах". Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Ингушетии. О подозреваемых в сообщении не говорится. Максимальное наказание по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса России составляет четыре года заключения.

Выселяя жильцов из четырехэтажки по Московской, 13 в Назрани, сотрудники мэрии заключили с ними соглашения, пообещав предоставить квартиры в новом доме, возведенном на том же месте, сообщила прокуратура. Квартиры должны были предоставить до конца 2017 года, но это не было сделано. "Проверка показала, что администрацией города Назрань не заключалось соглашение со строительной организацией по выделению квартир для 30 семей в строящемся доме", - утверждает ведомство. Выселенные из аварийного дома люди остались без жилья и вынуждены снимать квартиры, говорится в публикации на сайте прокуратуры Ингушетии от 25 декабря.

На сайте мэрии Назрани к 12.00 мск 26 декабря не появилось комментариев относительно позиции следствия и результатов прокурорской проверки.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 сентября было передано в суд дело бывшего первого заместителя мэра Назрани, обвиненного в приемке недостроенного дома для переселенцев из аварийного жилья.