Мэрия Батуми. Фото: sempai https://wikimapia.org/

26 декабря 2019, 07:58

Мэрия Батуми отменила праздничные мероприятия из-за гибели школьников в ДТП

Предновогодние концерты и запланированное на 25 декабря включение иллюминации на елке в центре Батуми отменены в связи с гибелью пяти подростков, упавших в автомобиле с обрыва в грузинском селе.

Автомашина, на котором ехали подростки, упала с дороги в ущелье реки недалеко от Национального парка Мтирала. Автомобиль потерял управление, съехал с трассы и сорвался с высоты 50 метров.

Все пятеро погибших являются учениками школы, им было около 17 лет, из них четверо учились в 11-м классе, сообщило 25 декабря "Новости-Грузия".

Подростки решили поездкой на автомобиле отметить начало каникул в школе, информировало агентство.

На место аварии прибыли две бригады врачей скорой помощи, однако им не удалось спасти пострадавших. Тела всех пятерых погибших пришлось доставать из упавшего в обрыв автомобиля спасательной службе. Их отправили в Батумское бюро экспертизы для проведения идентификации. Также спасатели достали из машины несколько сумок со школьными учебниками. 

Сотрудники МВД начали расследование аварии. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, что повлекло гибель двух или более человек", что карается лишением свободы на срок от шести до десяти лет, информировало 25 декабря "Грузия Online".

Праздничные мероприятия и зажжение иллюминации на главной елке Батуми в Аджарии 25 декабря отменили из-за гибели пятерых человек в ДТП, сообщил в тот же день со ссылкой на мэрию города "Спутник Грузия".

"Из-за произошедшего сегодня дорожно-транспортного происшествия, которое унесло жизни нескольких человек, все праздничные мероприятия отменены. Исходя из этого сегодня елка в Батуми не зажжется в праздничной обстановке, также не будет концерта и других активностей", - цитирует сообщение мэрии издание.

Примечание:

"Два ребенка доставлены в реанимацию после ДТП в Аджарии", "13 человек стали жертвами ДТП в Аджарии", "14 военных пострадали при ДТП на западе Грузии".

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