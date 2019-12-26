26 декабря 2019, 03:44

Возобновлено расследование дела о теракте в парламенте Армении

Генпрокурор Армении Артур Давтян удовлетворил ходатайство адвоката вдовы Юрия Бахшяна, погибшего во время расстрела парламента Армении, о возобновлении расследования дела об организаторах теракта.

Как писал "Кавказский узел", представители власти и жители Армении 27 октября почтили память жертв расстрела в парламенте 27 октября 1999 года и обсудили вероятность возобновления расследования теракта.

27 октября 1999 года группа вооруженных людей ворвалась в зал заседаний Нацсобрания Армении и открыла огонь по депутатам и членам правительства. В результате нападения погибли премьер-министр Армении Вазген Саркисян, председатель Нацсобрания Карен Демирчян и еще шесть человек. Семеро получили ранения. В ходе теракта более 40 человек оказались в заложниках, говорится в справке "Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года".

Генпрокуратура Армении решила возобновить расследование дела об организаторах и подстрекателях теракта в парламенте, которое в ноябре 2004 года было отделено от дела "27 октября", написала 25 декабря на своей странице в Facebook бывший депутат Анаит Бахшян, вдова погибшего при теракте вице-спикера парламента Юрия Бахшяна.

В сообщении Бахшян сказано, что Генпрокуратура, принимая решение прекратить дело, сослалась на "отсутствие преступления". 18 декабря адвокат Анаит Бахшян Заруи Меджлумян обжаловала решение о прекращении дела и сегодня получила ответ Генпрокуратуры о возобновлении расследования. "Это означает, что Армения выступает в качестве потерпевшей стороны в этом теракте против государства, и сделает все для разоблачения, как внутренних, так и внешних врагов. Мы будем пристально следить за процессом", - отметила Башхян в своем сообщении, перевод которого сделал корреспондент "Кавказского узла".

В Генпрокуратуре Армении корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что генпрокурор Артур Давтян удовлетворил требование адвоката Анаит Бахшян о возобновлении расследования дела о возможных организаторах теракта.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года", в которой восстановлена хронология событий, а также освещен судебный процесс по делу исполнителей теракта.

Примечание:

"Трое мятежников госпитализированы в Ереване", "Армен Тер-Саакян протестует против отказа в условно-досрочном освобождении", "Суд в Армении постановил освободить пожизненно осужденного Кочаряна". 

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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