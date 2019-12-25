Бухгалтер больницы в Дагестане заподозрен в хищении

25 декабря 2019, 23:46

Прокуратура обнаружила факт фиктивного трудоустройства в Акушинской районной больнице, где ранее были выявлены многомиллионные хищения. Бухгалтер учреждения подозревается в мошенничестве и служебном подлоге.

Как писал "Кавказский узел", бывший главный врач Акушинской районной больницы и двое руководителей подрядных организаций подозреваются в мошенничестве, служебном подлоге и подделке официальных документов после ремонта учреждения. Сумма ущерба - свыше 9,7 миллиона рублей.

На должность машиниста бухгалтерии в больнице был фиктивно трудоустроен родной брат главного бухгалтера учреждения. По версии прокуратуры, главный бухгалтер передал в отдел кадров документы своего брата для приема на работу, зная, что его родственник исполнять рабочие обязанности не будет.

"После назначения на указанную должность мужчина на работу не выходил, должностные обязанности не исполнял. При этом ему была начислена заработная плата в общей сумме свыше 430 тысяч рублей", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте прокуратуры Дагестана.

Согласно материалам проверки, деньги были похищены главным бухгалтером. Размер ущерба, причиненного больнице, оценивается как крупный.

Уголовное дело возбуждено по статьям о мошенничестве и служебном подлоге (часть 3 статьи 159 и часть 1 статьи 292 УК России). Первая статья предполагает до 6 лет лишения свободы с возможным денежным штрафом, вторая - до двух лет лишения свободы.