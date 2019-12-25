25 декабря 2019, 17:11

Отменено решение об аресте сторонника Кочаряна

Апелляционный суд постановил освободить из-под стражи Нарека Мутафяна, обвиняемого в неуважении к судье, которая вела дело второго президента Армении Роберта Кочаряна.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 сентября сторонник Роберта Кочаряна Нарек Мутафян был задержан по подозрению в неуважительном отношении к судье Анне Данибекян, оставившей под арестом Роберта Кочаряна. Вторым фигурантом дела о неуважении к судье стал Саргис Оганджанян. 23 октября суд решил оставить Мутафяна и Оганджаняна под арестом, несмотря на протестную акцию. Однако Апелляционный суд 9 декабря постановил отпустить Оганджаняна из-под стражи.

20 сентября судья Анна Данибекян постановила оставить Роберта Кочаряна под стражей. Ее решение спровоцировало акцию протеста у здания суда. По версии Высшего судебного совета, Мутафян был одним из людей, которые 27 сентября преследовали Данибекян на улице, пытаясь оскорбить и унизить судью. Мутафян всего лишь подошел к судье Данибекян и задал ей вопрос, утверждает его адвокат Ваге Еприкян.

Об изменении меры пресечения Нареку Мутафяну корреспонденту "Кавказского узла" сообщил адвокат Арам Вардеванян. Он отметил, что в апелляционной жалобе защита указала на отсутствие оснований как для ареста, так и для возбуждения дела.

По словам адвоката, это вторая жалоба, которая слушалась в Апелляционном суде. "В первый раз суд отказал защите удовлетворить жалобу, сочтя, что есть риск совершения нового преступления. При этом апелляционная инстанция признала отсутствие риска, что мой подзащитный скроется от правосудия. А на этот раз суд счел, что риски давления или препятствия правосудия также исчезли, так как, во-первых, дело уже в суде. Во-вторых, по делу свидетелями проходят судебные распорядители, а потерпевшая – судья, попытки давления на них исключены", - пояснил адвокат.

Бывший президент Армении продолжает оставаться под стражей, последнее решение суда об этом было вынесено 20 декабря. 

Кочарян обвиняется в получении взятки в размере трех миллионов долларов, а также по делу о подавлении массовых протестов в Ереване 1-2 марта 2008 года, во время которой погибли десять человек. Роберт Кочарян, занимавший на тот момент пост главы государства, ввел в Армении чрезвычайное положение. Кочарян пояснил суду решение о разгоне демонстрантов тем, что спецслужбам поступили сведения о вооружении участников протестов. 

"Кавказским узлом" подготовлены биография Роберта Кочаряна и справка "Бунт в Армении. 10 лет спустя", в которой рассказывается о событиях 1-2 марта 2008 года в Ереване.

Примечание:

"Защита назвала дело Роберта Кочаряна политическим преследованием", "Следователь ограничил свидания Кочаряна с родными", "Роберт Кочарян отказался участвовать в судебном заседании".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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