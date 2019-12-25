Родственники сестер Айдамировых заявили о недоверии следствию

25 декабря 2019, 15:41

Сестра пропавших в Чечне сестер Айдамировых не верит, что следствие заинтересовано раскрывать преступление, к которому причастны силовики. Родные Айдамировых рассчитывают добиться в Европейском суде по правам человека компенсации за неэффективное расследование.

"Кавказский узел", информировал, что 14 ноября следствие возобновило дело об убийстве сестер Зарган и Сациты Айдамировых. Ранее дело неоднократно приостанавливалось. Следователи должны ответить на вопросы о причастности силовиков к исчезновению и убийству, отметил глава северокавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пискунов.

Сестры Айдамировы пропали при невыясненных обстоятельствах в селе Гелдаган Курчалоевского района Чечни 9 мая 2013 года. По данным прокуратуры, 23-летняя Зарган и 25-летняя Сацита Айдамировы работали на частной автомойке. Там же, в подсобке, они и жили. Очевидцы рассказали, что в тот день силовики проводили рейд и, в частности, заходили на автомойку, откуда потом были слышны выстрелы. После пропажи сестер в помещении мойки были обнаружены следы крови и гильзы

Сестра пропавших Элита Айдамирова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не надеется на результативность расследования в Чечне. "Возобновили, но опять закроют же. Много раз уже возобновляли, потом закрывали. Тут, в Чечне, надежды нет, если честно. След ведет туда, куда не надо - никому не нужно это расследовать, поэтому и закрывают", - сказала она. Айдамирова добавила, что не доверяет местным силовикам после пыток, которым подвергся ее брат. "Забирали, избивали его. Требовали, чтобы он признался, что это он убил", - сказала она.

Элита Айдамирова отметила, что возобновлению расследования предшествовали ее обращения к президенту России, в сентябре она подавала жалобу и в прокуратуру. При этом Айдамирова затруднилась ответить на вопрос, способствовало ли это возобновлению дела.

Сообщение с просьбой помочь найти пропавших сестер поступило на смс-сервис "Кавказского узла" 5 декабря 2018 года. Две молодые женщины, у которых остались маленькие дети, более пяти лет числятся без вести пропавшими, написал автор сообщения."Кавказский узел" проверяет поступающие на SMS-сервис сообщения и публикует их в соответствующем разделе форума . Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Пока следователь не извещал Комитет против пыток о каких-либо новых обстоятельствах дела, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северокавказского отделения организации Дмитрий Пискунов. "Официально в деле пока не появилось никаких подозреваемых. Если бы они появились, я думаю, нас бы уже уведомили", - добавил он.

Пискунов рассчитывает, что Комитет против пыток сможет добиться для матери пропавших компенсации за неэффективное расследование. "Мы и не ждем какого-то чуда, что на Следственный комитет внезапно сойдет озарение, и они по Айдамировым найдут подозреваемых. Я считаю, что у нас прямая дорога в ЕСПЧ. Вероятно, мы подадим жалобу в следующем году - вне зависимости от того, как тут будут идти дела", - добавил он.

Преступления иногда раскрывают и спустя много лет, указал Пискунов. "Формально даже спустя несколько лет можно передавать дело в суд и привлекать виновных к ответственности. Но, с другой стороны, пока предпосылок к тому, что будут какие-то серьезные положительные сдвиги, у нас нет", - подчеркнул он.

Отметим, что ранее, 17 декабря, Европейский суд по правам человека назначил матери пропавшего в Чечне Хусейна Бадургова 26 тысяч евро компенсации.