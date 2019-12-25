25 декабря 2019, 15:41
Родственники сестер Айдамировых заявили о недоверии следствию
Сестра пропавших в Чечне сестер Айдамировых не верит, что следствие заинтересовано раскрывать преступление, к которому причастны силовики. Родные Айдамировых рассчитывают добиться в Европейском суде по правам человека компенсации за неэффективное расследование.
"Кавказский узел", информировал, что 14 ноября следствие возобновило дело об убийстве сестер Зарган и Сациты Айдамировых. Ранее дело неоднократно приостанавливалось. Следователи должны ответить на вопросы о причастности силовиков к исчезновению и убийству, отметил глава северокавказского филиала Комитета против пыток Дмитрий Пискунов.
Сестра пропавших Элита Айдамирова сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не надеется на результативность расследования в Чечне. "Возобновили, но опять закроют же. Много раз уже возобновляли, потом закрывали. Тут, в Чечне, надежды нет, если честно. След ведет туда, куда не надо - никому не нужно это расследовать, поэтому и закрывают", - сказала она. Айдамирова добавила, что не доверяет местным силовикам после пыток, которым подвергся ее брат. "Забирали, избивали его. Требовали, чтобы он признался, что это он убил", - сказала она.
Элита Айдамирова отметила, что возобновлению расследования предшествовали ее обращения к президенту России, в сентябре она подавала жалобу и в прокуратуру. При этом Айдамирова затруднилась ответить на вопрос, способствовало ли это возобновлению дела.
Пока следователь не извещал Комитет против пыток о каких-либо новых обстоятельствах дела, сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель северокавказского отделения организации Дмитрий Пискунов. "Официально в деле пока не появилось никаких подозреваемых. Если бы они появились, я думаю, нас бы уже уведомили", - добавил он.
Пискунов рассчитывает, что Комитет против пыток сможет добиться для матери пропавших компенсации за неэффективное расследование. "Мы и не ждем какого-то чуда, что на Следственный комитет внезапно сойдет озарение, и они по Айдамировым найдут подозреваемых. Я считаю, что у нас прямая дорога в ЕСПЧ. Вероятно, мы подадим жалобу в следующем году - вне зависимости от того, как тут будут идти дела", - добавил он.
Отметим, что ранее, 17 декабря, Европейский суд по правам человека назначил матери пропавшего в Чечне Хусейна Бадургова 26 тысяч евро компенсации.
Автор: Алена Садовская; источник: корреспондент "Кавказского узла"