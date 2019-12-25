Уроженец Урус-Мартана осужден на шесть лет колонии по делу о финансировании ИГ*

25 декабря 2019, 13:09

Суд приговорил к шести годам колонии уроженца Чечни Ису Адыгаева, признав его виновным в перечислении денег участникам террористической организации, а также хранении патронов и наркотиков. Осужденный вину не признал, сообщили сегодня в суде.

Южный окружной военный суд признал 32-летнего уроженца Урус-Мартана Ису Адыгаева виновным по ч. 1 ст. 205.1 (содействие террористической организации), ч. 1 ст. 222 (хранение и перевозка боеприпасов) и ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение и перевозка наркотиков), сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы суда.

По его словам, суд пришел к выводу, что Адыгаев, находясь в Астрахани, перечислил полученные "от неустановленных следствием лиц" деньги участникам запрещённой в России судом террористической организации «Исламское государство».

Кроме того, находясь в Наримановском районе Астраханской области, обвиняемый "перевозил в автомобиле боеприпас, носил в одежде патроны и хранил при себе наркотическое средство", решил суд и приговорил Ису Адыгаева к шести годам колонии общего режима.

Подсудимый вину не признал, уточнил представитель суда.

Дело Исы Адыгаева поступило в суд 23 сентября, следует из карточки дела, размещенной на сайте Южного окружного военного суда. Датой последнего судебного заседания значится 24 декабря, информация о приговоре в карточке дела пока не указана.

Иса Адыгаев - житель Астраханской области, информирует сегодня ИА "Волга".

Часть 1 ст. 205.1 УК РФ предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы. Комментариями от представителей осужденного относительно приговора "Кавказский узел" пока не располагает.

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* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.