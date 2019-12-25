Марат Исмаилов обжаловал решение МВД Дагестана о своем розыске

25 декабря 2019, 10:08

Юрист Марат Исмаилов, объявленный полицейскими в оперативный розыск, сегодня подал жалобу в Верховный суд Дагестана. Силовики отказались назвать причины решения о розыске, сославшись на гостайну, указал Исмаилов.

Как писал "Кавказский узел", 22 ноября юрист Марат Исмаилов сообщил, что на сайте МВД по Дагестану подал жалобу, опротестовав свое объявление в оперативный розыск и потребовав провести служебную проверку силовика, который инициировал розыск.

Марата Исмаилова задержали 21 ноября в Северной Осетии на контрольно-пропускном пункте "Чермен". Силовики сообщили, что юрист объявлен в розыск, однако не смогли объяснить причину. Руководитель пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева пояснила, что это не означает, что Исмаилов несет угрозу обществу, но причину решения ведомства также затруднилась назвать.

Марат Исмаилов сегодня обжаловал решение об оперативном розыске в Верховном суде Дагестана. Он пояснил корреспонденту "Кавказского узла", что 20 декабря получил из МВД по Дагестану отказ назвать конкретные причины объявления в оперативный розыск. Мотивом отказа была названа "гостайна".

"Они прислали письмо о том, что гостайна есть, а Верховный суд - это первая инстанция, которая рассматривает дело связанное с гостайной", - сообщил Исмаилов, уточнив, что рассмотрение его жалобы должно состояться в течении двух месяцев.

Напомним, ранее Исмаилов не исключил, что может находиться на профилактическом учете. Согласно федеральному закону, в случае постановки на профучет человек должен получить уведомление о проводимых профилактических мерах, однако профучет, практикуемый в Дагестане, "не лезет в рамки" этого закона, считает юрист.

Профучет является одним из способов профилактики правонарушений и рецидива преступлений, сообщается в размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" материале "Профучет в МВД РФ". МВД Дагестана утверждает, что профучет не практикуется с 2017 года.

"Кавказский узел" опубликовал составленную Правозащитным центром "Мемориал" инструкцию для тех, кого пытаются поставить на профучет. Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".