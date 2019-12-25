Жители Кубани потребовали ускорить строительство нового водовода

25 декабря 2019, 14:29

Ремонтники завершили сегодня работы на Троицком водоводе, из-за аварии на котором остались без воды 160 тысяч жителей Новороссийска, Геленджика и Крымского района. Аварии происходят слишком часто, власти должны быстрее строить обещанный водовод, указали пользователи Instagram.

Как писал "Кавказский узел", после аварии на Троицком водоводе 22 декабря была полностью прекращена подача воды в дома жителей Новороссийска, Геленджик и Крымск отключение затронуло частично. 23 декабря компания "Кубаньводкомплекс" рапортовала об устранении последствий прорыва трубы, однако уже в ночь на 24 декабря произошла новая авария, и воду вновь отключили.

Сварочные работы на Троицком водоводе завершены, отчиталось краевое управление МЧС. "Аварийно-восстановительные работы проводились в круглосуточном режиме шестью бригадами с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов. В 5.30 утра сварочные работы завершены, проводится промывка и дезинфекция", - процитировали сообщение ведомства РИА "Новости".

Опрессовка и промывка магистрального водовода уже проведена, пробы показали, что вода там чистая. Однако подача воды жителям Крымска начнется лишь после 18.00 мск, вода появится в домах в зависимости от удаленности от насосной станции, сообщил сегодня на своей странице в Instagram глава Крымского района Сергей Лесь.

В зону отключения попали четыре населенных пункта с населением более 160 тысяч человек и более 6400 жилых домов, местным жителям был организован подвоз воды, сообщило на своем сайте вечером 24 декабря управление МЧС по Краснодарскому краю. Из-за аварии в Крымске на 25 декабря закрыли 14 детских садов, в 10 школах сокращены занятия, сообщили 24 декабря "Кубанские новости".

Пользователи Instagram пожаловались на то, что воды нет несколько суток. "Дети не купанные толком, подвоза [питьевой воды], как всегда, к нам не было", - написала tsiglovaelena на странице главы Крымского района. "Люди, конечно, все возмущены. Это ужас - ни детей не искупать, ни унитаз не смыть", - добавила darij5423.

Комментаторы также пожаловались на то, что 23 декабря долгое время после ремонта из кранов текла грязная вода. "Вода вчера появилась после 9 часов вечера - рыжая, серая. Сама искупалась, детей, естественно не стала купать", - написала сегодня juliana_lazareva. "После ремонта из крана грязная вода идет, счетчик мотает. Перерасчет будет?" - задал вопрос aiderovich. "К нам [чистая] вода так и не дошла, а раньше набрать успели только грязную! Поехали в город купить вечером, а в магазинах нет простой воды!" - написала verabogdanova7897.

Местные жители раскритиковали организацию подвоза воды

Время подвоза воды не рассчитано на работающих людей, указала victorika73114. "Набирают воду, в основном, пенсионеры и мамочки, которые с детьми дома сидят. Что делать людям, которые на работе?" - написала она. График подвоза воды нарушается, указала tatjana2265. "С 6.00 ждала воду по графику <...>. Привезли около 9 часов. А если работаем? Почему график не соблюдают? Вечером привезли рано, тоже не по расписанию. Я пришла с работы, машины уже не было", - пожаловалась она.

Другие пользователи недовольны тем, что водовозки не доезжают до их домов. "К вам по заявкам невозможно дозвониться", - написал на странице главы Крымского района boris_tatusian_. "Второй год одно и то же! Центральная улица города! 80% пенсионеров в доме! Куда им за водой идти?" - пожаловался пользователь tamriko_lali.

Власти Геленджика, также оказавшегося в зоне отключения, отметили, что для подвоза воды местным жителям у муниципалитета не хватает спецмашин. "Машины предоставили предприятия города, сейчас решается вопрос о привлечении техники из соседних Туапсе и Горячего Ключа", - сообщил 24 декабря глава города Алексей Богодистов. Он сообщил, что в феврале-марте 2020 года местная администрация закупит три водовозки, говорится в сообщении на сайте Геленджика.

Пользователи Instagram потребовали ускорить строительство нового водовода

"Это что за издевательство?! Каждый год одно и то же! Когда наконец-то поменяют эти перелатанные трубы на новые, сколько можно людей мучить?" - написала julia_vertikova на странице главы Крымского района в Instagram. "Крымский мост построили, а тут трубу не можем обновить", - добавил там же mypogosyan.

"Срочно строить новый водовод! Сколько можно латать?! Дырка на дырке!" - написал lg79180538548 на странице "ЧП Новороссийск" в Instagram.

Троицкий групповой водопровод поставляет питьевую воду по магистральным водоводам в Новороссийск, Геленджик, Крымск, населенные пункты Крымского района и поселки черноморского побережья. Он выработал свой ресурс, однако власти Краснодарского края заявили о намерении его реконструировать.Новая инфраструктура Троицкого водовода уже строится, работы планируется завершить в 2023 году, со ссылкой на губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева сообщили 30 октября "Кубанские новости".

Прорыв трубы, произошедший 24 декабря, "очень серьезный", сообщила компания "Кубаньводкомплекс". "В нижней части трубы обнаружена трещина длиной более трех метров и шириной около 15 см и рядом коррозийные участки, которые также могут привести к аварийным ситуациям. Поэтому было принято решение заменить аварийный участок магистрали длиной 7,5 метров", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании 24 декабря.

На сайтах компании "Кубаньводкомплекс" и администраций Новороссийска, Геленджика и Крымска к 14.29 мск 25 декабря отсутствует информация о завершении аварийных работах и времени подачи воды в дома.