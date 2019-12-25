25 декабря 2019, 07:51

Высокопоставленный грузинский военный задержан по делу о взятке

Начальник штаба артиллерийской бригады запросил 2,5 тысячи долларов за трудоустройство жителя Грузии в Минобороны страны, предположили следователи.

За помощь в трудоустройстве в министерство обороны, в сдаче нормативов по физической подготовке и отправку в Афганистан для участия в международной миссии начальник штаба потребовал, по данным следствия, от гражданина Грузии взятку в 2,5 тысячи долларов США.

Из этой суммы он заранее взял одну тысячу долларов США, сообщило 24 декабря "Новости-Грузия".

Уголовное дело возбуждено по факту получения взятки, что наказывается лишением свободы на срок от шести до девяти лет, информировало 24 декабря издание "Спутник Грузия".

Следствие ведет антикоррупционное агентство Службы государственной безопасности, уточнило 24 декабря "Грузия Online".

Ранее "Кавказский узел" информировал, что Грузия с ноября 2009 года принимает участие в миротворческих операциях в Афганистане. 9 ноября 2017 года глава Минобороны страны Леван Изория заявил, что численность грузинского военного контингента в Афганистане останется неизменной. В апреле 43-й легкий пехотный батальон Министерства обороны Грузии сменил 22-й батальон на авиабазе Баграм в Афганистане. 11 декабря пять грузинских военнослужащих получили ранения во время нападения террористов на авиабазу в Афганистане.

Примечание:

"Солдат погиб на военной базе в Грузии", "Женщина-пилот обвинила Минобороны Грузии в дискриминации", "Трое военных из Грузии ранены в Афганистане".

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