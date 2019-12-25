Нападающие на журналистов телеканала "Кентрон" в селе Овташат. Стоп-кадр видео Kentron Channel https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=uLm2R0ADfDg&feature=emb_logo

25 декабря 2019, 05:53

Второе за неделю нападение на журналистов в Армении возмутило депутатов

Несколько человек напали 24 декабря на журналистов телеканала "Кентрон" в селе Овташат и сломали видеокамеру. Этот инцидент стал вторым за неделю после нападения на редакцию газеты "Жоговурд". Депутаты и омбудсмен Армении осудили агрессию в отношении журналистов.

Нападение на журналистов телекомпании «Кентрон» произошло в селе Овташат Араратской области 24 декабря. Во время нападения была повреждена камера съемочной группы, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на эфир вечерних новостей телеканала.

В репортаже говорится, что съемочная группа приехала освещать конфликтную ситуацию, возникшую на территории рыбного хозяйства. Авторы репортажа утверждают, что напавшие на журналистов люди назвались жителями села Овташат.

«Это территория – моя, моего села, и ты не имеешь права здесь снимать. Пока не приедут журналисты других СМИ», - заявил съемочной группе один из собравшихся.

Журналисты в своем материале утверждают, что до приезда полиции «собравшиеся [...] вывезли на трех машинах живую рыбу, а также избили работника рыбного хозяйства».

«Предположительно, рыбу перевезли в хозяйство, принадлежащее старосте села», - отметили авторы репортажа, добавив, что представители концерна и телекомпании написали заявление по факту инцидента. О пострадавших не сообщается.

Депутаты и омбудсмен осудили нападение на журналистов

Депутат фракции «Процветающая Армения» Иветта Тоноян раскритиковала власти за отсутствие реакции насилия в отношении журналистов.

«Если после этого очередного нападения вы не осудите, стало быть, именно вы (это) поощряете», - написала она на своей странице в Facebook, отметив, что за воспрепятствование профессиональной деятельности журналиста предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Это уже второе нападение на представителей СМИ в течение одной недели, напомнила депутат фракции «Просвещенная Армения» Ани Самсонян.

«Нападение на СМИ свидетельствует о серьезных препятствиях профессиональной работе журналистов, что вызывает строгую озабоченность», - написала она на своей странице в Facebook.

В ночь на 19 декабря неизвестные проникли в редакцию газеты "Жоговурд" ("Народ"), разбросали вещи и унесли камеру видеонаблюдения. Руководство издания расценило инцидент как попытку давления. Полиция начала проверку в связи с вторжением в помещение редакции газеты. Правозащитники назвали нападение на редакцию акцией устрашения.

Депутат правящей фракции «Мой шаг» Ваагн Тевосян заявил о недопустимости нападений на представителей СМИ.

«Передача информации – институциональная обязанность для журналиста, очень важная необходимость для нормального государства и общества [...] Если не любите журналиста - не любите, но не смейте мешать ему», - написал он на своей странице в Facebook.

Независимо от чьих-либо симпатий или антипатий, воспрепятствование и неправомерное вмешательство в профессиональную деятельность журналиста, недопустимо, написал на своей странице в Facebook омбудсмен Армении Арман Татоян.

Он осудил нападение на съемочную группу телекомпании «Кентрон». «Работа СМИ защищена Конституцией и законом», - напомнил уполномоченный по правам человека.

В ходе акций протеста необходимо соблюдать закон, уважая права других граждан и не препятствуя их профессиональной работе, подчеркнул Татоян.

Примечание:

"В Армении участники пикета потребовали освобождения осужденных за хулиганство активистов АНК", "Дело активистов АНК политически мотивировано, настаивает защита".

Автор: Тигран Петросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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