Две жительницы Кабардино-Балкарии наказаны за дебош в самолете

24 декабря 2019, 23:56

Одна пассажирка авиарейса Москва - Нальчик оштрафована за хулиганство, на вторую составлен протокол за неподобающее поведение на борту самолета после того, как воздушное судно совершило вынужденную посадку в Магасе.

По версии полиции, жительница Терека во время полета заняла место, не соответствующее указанному в посадочном талоне.

На замечания бортпроводника она не реагировала, затем за нее вступилась ее землячка, которая начала нецензурно выражаться в адрес экипажа, сообщило сегодня Управление на транспорте МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу на своем сайте.

В отношении 60-летней женщины полицейские составили административный протокол о нарушении правил поведения на борту самолета (статья 11.17 КоАП РФ), 63-летнюю пассажирку оштрафовали за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП), сообщил на своем сайте "Пятый канал". Отметим, санкции статей предусматривают до пятнадцати суток ареста.

Комментариев от жительниц Терека или их представителей относительно наказания не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что авиалайнер компании "Победа", летевший из Назрани в Москву, совершил 7 ноября 2018 года вынужденную посадку из-за закурившего на борту пассажира, мужчина задержан.