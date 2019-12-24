24 декабря 2019, 16:50

Житель Ставрополья заподозрен в оправдании терроризма

Стихи о террористе, размещенные жителем Кочубеевского района в соцсети, стали поводом для возбуждения уголовного дела.

По данным следствия, 16 августа молодой человек, которому 21 год, на своей странице в одной из социальных сетей разместил текст стихотворения, в котором в героическом виде представлена деятельность участника запрещённой террористической организации.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). На время следствия ему избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Следственного управления Следственного комитета России по Ставропольскому краю.

Часть 2 статьи 205.2 УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 30 августа Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил два года колонии общего режима жителю Ставропольского края Станиславу Шаламову, обвиненному в публикации видео, оправдывающего терроризм. Шаламов признал свою вину и раскаялся, но подал жалобу на строгость приговора. Верховный суд России подтвердил этот приговор.

Примечание:

"Житель Дагестана получил три года колонии после публикации видео в соцсети", "Житель Анапы осужден за публикации в интернете", "Оставлен в силе приговор краснодарцу за призывы к терроризму".

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