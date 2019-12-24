Журналист "МБХ медиа" Александр Савельев. Скриншот с личной страницы в Facebook https://www.facebook.com/mbkmediasouth/photos/basw.AbrEoVrBmeKQE-qOvafJKfvMb48ujxcPwnUVvRBuiwM-sy9GrtEUfF4idK4VX6Q4s-i4zTAS5TnVCKjlS7D1_knh9CKxALG8CkhtzMeIHR_50w75Sa2N2ewMwoI8H7LcYt6pK3GtMKFlxwQ0plQVxbdCPrrJ18R4ur3CMsvUztrxH9WoatwlfBrFWh7LWPAww

24 декабря 2019, 13:18

Закрыто дело об участии журналиста в нежелательной организации на Кубани

Следствие сочло, что журналист "МБХ медиа" Александр Савельев прекратил участие в нежелательной организации. Савельев заявил, что никогда не состоял в иностранных объединениях.

Как информировал "Кавказский узел", 30 июля силовики провели обыски в офисе "Экологической вахты по Северному Кавказу" и в домах активистов Александра Савельева и Леонида и Марины Запрудиных. По словам активистов, все обыски связаны с уголовным делом о сотрудничестве члена "Эковахты" Александра Савельева с "нежелательной организацией". Сам Савельев рассказал, что журналист сотрудничает с "МБХ медиа", которое силовики считают проектом "Открытой России"*. Он также пожаловался на слежку. Дело Савельева призвано напугать кубанские СМИ, считает профсоюз журналистов.

По словам главного редактора "МБХ медиа" Вероники Куцылло, проект издания не являлся проектом "Открытой России"*. "Это личный проект Михаила Ходорковского. А Михаил Ходорковский не признан нежелательным в Российской Федерации. Таким образом, Следственный комитет привлекает журналиста к ответственности по подложным основаниям, и реальной причиной его преследования является его профессиональная деятельность", - процитировали 30 июля Куцылло "Свободные медиа".

"Уголовное дело в отношении журналиста Александра Савельева по 284.1 УК РФ (осуществление деятельности в России нежелательной на территории страны организации. – Прим. "Кавказского узла") прекращено по примечанию", - написал на своей странице в Facebook адвокат Алексей Аванесян.

Пост был опубликован 23 декабря и за 18 часов набрал 215 лайков и 44 комментария.

Согласно примечанию статьи 284.1 УК России, "лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности […] нежелательной на территории Российской Федерации (организации), освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления". Максимальная санкция по данной статье – шесть лет тюрьмы.

Скриншот комментария на личной странице адвоката Алексея Аванесяна в Facebook. https://www.facebook.com/100005066893432/posts/1387269764785240/?d=n"Первое прекращение (дела об участии в нежелательной организации) в России", - прокомментировала пост Аванесяна адвокат Юлия Федотова.

Сам Александр Савельев заявил, что ни в каких иностранных объединениях не состоял. "Я ни в британских, ни в каких-либо других иностранных организациях никогда не состоял, но прекратить всегда готов", - процитировало 23 декабря Савельева издание "Сводобные медиа". По словам активиста, после прекращения дела ему вернули загранпаспорт.

Ранее, 30 июля, Савельев сообщил, что у него забрали загранпаспорт, чтобы он не смог покинуть страну, сообщили "Свободные медиа".

Напомним, что 13 сентября Александр Савельев сообщил, что в доме его родителей в городе Усть-Лабинске также прошел обыск. Силовики искали деньги ФБК и документацию по штабу Навального, а потом, по словам Савельева, увезли его родителей на допрос. Он сообщил об аресте пяти своих счетов решением Басманного суда Москвы. По каждому счету долг 75,585 миллиона рублей, то есть всего 380,435 миллиона, сообщил активист.

Отметим, что 21 мая бывшему координатору краснодарского отделения "Открытой России"* Яне Антоновой было предъявлено обвинение по уголовной статье об участии в нежелательной организации. Если суд вынесет Антоновой обвинительный приговор, это станет фактическим введением цензуры в России, указала защита. На заседании 19 декабря адвокат Антоновой предположил, что понятые являются друзьями силовиков, поэтому скрыли допущенные при обыске нарушения. Защита потребовала вернуть дело в прокуратуру, а сама Антонова сообщила, что оспорила блокировку банковских счетов.

Новости о преследовании активистов, правозащитников и журналистов в регионах юга России и Южного Кавказа отслеживаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.

Примечание:

"Суд оставил Анастасию Шевченко под арестом", "Суд постановил заново рассмотреть жалобу Рудомахи на следователя", "Активисты "Эковахты" задержаны на Кубани во время инспекции".

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