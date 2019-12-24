Азербайджан сообщил об обстрелах из пулеметов в зоне карабахского конфликта

24 декабря 2019, 09:18

Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией подверглись 22 обстрелам за сутки, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, заявило министерство обороны Азербайджана.

Как информировал "Кавказский узел", за сутки с утра 22 декабря Минобороны Азербайджана насчитало 23 случая обстрела своих позиций.

"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня утром на своем сайте военное ведомство Азербайджана.