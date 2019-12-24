24 декабря 2019, 09:18
Азербайджан сообщил об обстрелах из пулеметов в зоне карабахского конфликта
Позиции азербайджанских войск в зоне карабахского конфликта и на границе с Арменией подверглись 22 обстрелам за сутки, в том числе из пулеметов и снайперских винтовок, заявило министерство обороны Азербайджана.
Как информировал "Кавказский узел", за сутки с утра 22 декабря Минобороны Азербайджана насчитало 23 случая обстрела своих позиций.
"Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза", - заявило сегодня утром на своем сайте военное ведомство Азербайджана.
Обстрелы велись как со стороны Армении, так и с контролируемых властями Нагорного Карабаха территорий, которые Азербайджан считает оккупированными, следует из сообщения.
На сайтах министерств обороны Армении и Нагорного Карабаха к 09.18 мск 24 декабря не появилось комментариев относительно данного заявления.
Стороны объявили о перемирии после обострения карабахского конфликта в апреле 2016 года, но противостояние так и не было остановлено, говорится в справке "Кавказского узла" "Карабах: два года спустя после четырехдневной войны". В течение двух лет обстрелы в зоне конфликта фиксировались ежедневно, следует из инфографики "Кавказского узла" "Карабах после перемирия – два года войны".
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Карабах: худой мир или война".