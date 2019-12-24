Глава поселения на Кубани уволена после прокурорской проверки

Согласно результатам проверки, проведенной прокуратурой, главой поселения в Отрадненском районе Краснодарского края были "допущены многочисленные нарушениями федерального законодательства в сфере водоснабжения, землепользования, организации защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Это и анализ использования бюджетных средств позволили прокуратуре сделать вывод о ненадлежащем исполнении полномочий.

Депутаты Передовского сельского поселения досрочно прекратили полномочия руководителя местной администрации за неэффективное расходование бюджета и многочисленные нарушения законодательства.

Инициативная группа депутатов провела внеочередную сессию Совета поселения, на которой единогласно было принято решение об отставке главы, сообщила 23 декабря на своем сайте прокуратура Краснодарского края.

Передовское сельское поселение Кубани объединяет станицу Передовая, хутор Байбарис и хутор Ильич. На сайте Отрадненского района главой поселения, по состоянию на 7.30 мск 24 декабря, значится Галина Яковенко, которая возглавляла муниципалитет с сентября 2016 года, а информации о досрочном прекращении полномочий главой Передовского сельского поселения нет.

Как сообщал "Кавказский узел", 4 июня в пострадавшем от подтопления Передовском сельском поселении был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Подтопленными оказались восемь частных домов и 140 дворов. Град и потоки воды уничтожили посевы на полях и в огородах, погубили сады, лишив жителей станицы Передовой единственного источника доходов.