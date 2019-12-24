Водители такси в Тбилиси потребовали отменить штрафы

24 декабря 2019, 05:30

Водители компании "Шмакси" провели акцию у здания МВД Грузии. Они потребовали от МВД отменить штрафы за то, что не перекрасили машины в белый цвет. Компания представляет новый тип услуг - берет оплату не за проезд, а за лекции, которые читают по дороге водители, и правила для обыкновенного такси к ним неприменимы, заявили участники акции.

Как информировал "Кавказский узел", 11 апреля более 300 водителей такси на акции протеста потребовали отменить новые регуляции рынка такси в Тбилиси. Таксистов возмутило, в частности, требование мэрии о перекраске машин такси в белый цвет. По их словам, это только одна из мер, чтобы монополизировать рынок. После того, как между мэрией и водителями такси начались переговоры, протестные акции было решено прекратить. Вступившие в силу с 1 октября новые правила работы такси привели к сокращению количества таксистов на улицах Тбилиси и росту цен на проезд.

С 1 октября в Тбилиси вступили в силу новые регуляции для такси для категорий "А" и "В". В частности, такси категории "А" имеют право брать пассажиров на улице, но для этого машина должна отвечать установленным требованиям - быть белого цвета, на крыше должен быть закреплен трафарет: "Такси Тбилиси". Такси категории "В" имеют право работать исключительно по вызову, поэтому эти машины могут работать без опознавательных знаков и иметь любой цвет.

Акция протеста водителей-лекторов компании "Шмакси" прошла 23 декабря перед зданием МВД Грузии. Ее участники потребовали отменить штрафы за перевозку граждан на автомобилях, не окрашенных в белый цвет, передает корреспондент "Кавказского узла".

Компания "Шмакси" была учреждена с 1 октября 2019 года, чтобы противостоять новым правилам для такси и позволить извозчикам не перекрашивать свои автомобили в белый цвет. При этом водители компании берут деньги не за извоз, а за лекции, которые они читают своим пассажирам, рассказал "Кавказскому узлу" учредитель "Шмакси" Зураб Джапаридзе.

"Мы сейчас готовим литературу для наших водителей, чтобы они имели большой ассортимент лекций и не повторялись бы по несколько раз", - сказал он.

Однако в ноябре Тбилисское сакребуло (городское собрание) приняло решение штрафовать те компании, которые имеют символику, напоминающую название "Такси", и занимаются извозом.

Джапаридзе считает, что сакребуло не имело право принимать подобное решение в обход парламента страны. "Мы собираемся подать в Конституционный суд на это решение. Но конституционный суд примет резолюцию только через два года. До тех пор мы требуем только списать штрафы, которые полиция выписала водителям-лекторам компании "Шмакси", и позволить нам доработать хотя бы до Нового года, а потом мы сменим символику", - отметил он.

По словам водителя "Шмакси" Кобы Гогуадзе, он и его коллеги читают пассажирам лекции на самые разные темы по выбору пассажиров - история, дизайн, политика и так далее. "Подчеркиваю: мы берем плату не за проезд, а за лекцию, А потом внесли выдуманный закон, если наподобие такси что-то будет, то это является правонарушением", - сказал лектор-водитель Коба Гогуадзе "Кавказскому узлу".

До 18 декабря 2019 года все шло более или менее сносно, но потом полиция оштрафовала всех водителей "Шмакси", отметил он.

"Я работал тоже лектором, но один раз попался подвыпивший пассажир, который попросил - не надо лекций, голова болит, просто подвези. И тут нас остановили на Ксанской улице, полицейские смогли ему задать каверзные вопросы, и он сказал, что заплатил за проезд, а не за лекцию. Мне выписали штраф в 200 лари [75 долларов]", - рассказал водитель Темури "Кавказскому узлу".

Водители пояснили, что требование перекрасить автомобиль их не устраивает по причины высокой стоимости подобной процедуры. "Если перекрашивать, то нужно платить от полутора тысяч лари [около 520 долларов]. А если делать это бесплатно по ваучеру, то покрасят как попало, и потом машину не продашь", - сообщил водитель Гамлет "Кавказскому узлу".

"Если же обклеивать пленкой, то она быстро рвется, отходит. Обклеивать новой - это 600 лари [примерно 208 долларов]. И ваучеров уже никто не выделяет, ваучеры раздавали до 1 августа 2019 года", - отметил Темури.

Водитель Нодар Мосалишили рассказал "Кавказскому узлу", что его оштрафовали два раза за месяц. "Оба раза - в районе Варкетили, как раз недалеко от МВД. Теперь я должен 400 лари [около 139 долларов]", - сказал он.

В конце акции протестующие занесли в МВД ходатайство о списании штрафов с 200 водителей и разрешении работать до Нового года. МВД, согласно закону о госучреждениях, имеет право выдать положительный или отрицательный ответ в течение 10 дней.

Сообщений от МВД Грузии относительно акции протеста на сайте ведомства по данным 04.15 мск 24 декабря не было.