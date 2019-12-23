23 декабря 2019, 20:03

Оставлен в силе приговор директору ростовского института по делу о кредите в 80 миллионов

Ростовский областной суд сегодня оставил в силе приговор бывшему директору Донского института сельского хозяйства Владимиру Зинченко, осужденному за поручительство по кредиту на 80 миллионов рублей.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 октября Аксайский районный суд Ростовской области признал бывшего директора Донского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук Владимира Зинченко виновным по статье о превышении должностных полномочий. Ему было назначено наказание в виде лишения свободы условно сроком на три года и запрета в течение трех лет занимать определенные должности.

Вердикт суда обжаловали обе стороны: обвинение просило ужесточить приговор, а защита настаивала на его отмене и невиновности бывшего директора вуза. Однако коллегия Ростовского областного суда также признала Зинченко виновным и оставила решение Аксайского районного суда без изменений, сообщили сегодня корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе облсуда.

"Кавказский узел" не располагает комментариями Владимира Зинченко и его представителей относительно решения суда.

Информации о деле Зинченко на сайте Донского института сельского хозяйства нет, на сегодняшний день он по-прежнему указан там как директор учреждения.

Напомним, по версии следствия, ряд предпринимателей в 2012-2013 годах взяли кредиты в одном из банков на более чем 80 миллионов рублей, а поручителем выступил обвиняемый, который принял это решение без предусмотренного федеральным законодательством обязательного одобрения президиума Россельхозакадемии. Бизнесмены не выплатили кредит полностью, поэтому по судебному решению с лицевого счета Донского института сельского хозяйства было списано более 55 миллионов рублей, рассказали ранее в прокуратуре Ростовской области.

Примечание:

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Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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