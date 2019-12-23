Подпольный склад с алкоголем обнаружен в Нальчике

23 декабря 2019, 17:46

Полицейские нашли на окраине Нальчика склад с большим количеством алкогольной продукции без акцизных марок и спиртом.

Незаконно действующий склад алкогольной продукции сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Кабардино-Балкарии и регионального Управления ФСБ России обнаружили в Нальчике по улице 8-й Промышленный проезд.

На складе находилась готовая к реализации партия из 19 369 бутылок с различной алкогольной и спиртосодержащей продукцией (9691 литр), оклеенных этикетками известных производителей без предусмотренных законом федеральных специальных марок. Там же правоохранители обнаружили 60 пластиковых пятилитровых емкостей с жидкостью коричневого цвета со специфическим запахом этилового спирта (300 литров) и 120 пятилитровых пластиковых емкостей с прозрачной жидкостью со специфическим запахом этилового спирта (600 литров).

Вся обнаруженная партия направлена на экспертизу, которая показала, что изъятая продукция не соответствует ГОСТу. После этого правоохранители начали поиск хозяина склада. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), которая предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы, говорится в сегодняшнем сообщении на сайте МВД Кабардино-Балкарии.

Ранее "Кавказский узел" писал о том, что в Кабардино-Балкарии расследуется дело 15 сотрудников регионального МВД, которые обвиняются в организации и участии в преступном сообществе и получении взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что в 2017-2018 годах сотрудники МВД за взятки обеспечивали перевозку алкогольной продукции по территории республики. По данным Следкома, таким образом силовики получили не менее 42 млн рублей.