Жители Лермонтова поддержали пикеты против строительства завода

23 декабря 2019, 05:59

Жители Лермонтова высказали слова поддержки пикетчикам, которые провели акции против строительства предприятия по производству нитроцеллюлозы. По их словам, в городе достаточно заводов, тем более подобное производство опасно.

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря секретарь райкома КПРФ в Лермонтове Владимир Рябченко провел пикет против строительства нитроцеллюлозного завода. 17 декабря около 150 противников строительства завода вышли на митинг в Лермонтове с требованием об отставке главы городской администрации Станислава Полуляха и его заместителя. Мэр утратил доверие горожан, когда не вынес вопрос о заводе на общественное обсуждение, поэтому лермонтовцы не верят заявлениям инвестора и властей о переносе строительства. 22 ноября экологи и активисты собрали более трех тысяч подписей против строительства завода в Лермонтове.

Митинг против строительства нитроцеллюлозного завода прошел 22 декабря и в Невинномысске. По оценке организаторов, он собрал около 500 человек. По итогам митинга была принята резолюция с требованием провести референдум.

Помимо Владимира Рябченко одиночный пикет против строительства завода по производству нитроцеллюлозы провел 82-летний пенсионер, член КПРФ Виктор Капустин, который стоял с 16.30 до 17.30 мск 22 декабря на площади Ленина в городе Лермонтов. Он держал в руках два плаката - «Долой вредные производства с территории КМВ» и «Завод по производству нитроцеллюлозы – гибель курортов жемчужины КМВ».

«И губернатор, и инвестор вроде как отказались от идеи заниматься у нас в Лермонтове производством нитроцеллюлозы. Подались в Невинномысск, но и там народ протестует. Говорят, что инвестор хочет уйти из нашего региона совсем. Но мы не доверяем их словам и продолжаем протестовать», - сказал он.

Владимир Рябченко стоял в пятидесяти метрах от Капустина. Он рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что имеет три высших образования - механик, химик уранового производства и экономист. По его словам, представители коммунистической партии долгое время пытались заставить депутатов горсовета отчитаться о проделанной работе.

«И вот они отчитались (в июне 2019 года). Одним из своих достижений глава города Станислав Полулях озвучил идею производства нитроцеллюлозы в промышленной зоне нашего города», - рассказал Рябченко.

По его словам, новость о строительстве "взбудоражила не только жителей Лермонтова, но и соседних курортных городов". "Начались сборы подписей под обращением к властям о недопущении строительства такого завода в нашем курортном крае. Люди стали искать информацию о нитроцеллюлозе в открытых источниках", - сказал Владимир Рябченко.

Пикеты прошли без происшествий. Полиция отсутствовала, провокаций не было, передает присутствовавший на акциях корреспондент "Кавказского узла".

Местные жители поддержали требования пикетчиков

Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" местные жители поддержали участников пикетов.

Людмила Лысак рассказала, что похоронила мужа – ликвидатора чернобыльской аварии. Она работает на заводе, а два ее сына живут в Пятигорске. Женщина участвовала во всех акциях протеста.

«Зачем нам нужен этот завод? У нас уже есть опасное производство. Давно, еще при СССР, пускали аммиачный реактор. Был взрыв, три солдата погибли... И вот нам новый взрывоопасный объект хотят тут установить в непосредственной близости от городов», - сказала она.

Супруги Олег Губченко и Наталья Штархунова недавно переехали из Лермонтова в Ессентуки. Они временно безработные. С двумя своими детьми часто навещают родственников в Лермонтове. Принимали участие в акциях протеста. Новость о том, что губернатор и инвестор отказались от идеи строительства опасного завода, они узнали от пикетчиков.

«Здесь все прекрасно осознают большую опасность, которая будет исходить от такого завода. Если он взорвется, случится страшное. За детей боимся, за родных», - сказала Наталья Штархунова.

«У нас есть уже один завод. Хватит нам. Мы хотим жить в курортной зоне, а не на пороховой бочке», - заявила медсестра Таисия Касьмина,.

Пенсионерка Евдокия Сучкова заявила, что не хочет, чтобы рядом с ее домом был завод. «Власти о чем думали, когда такие планы принимали?» - задается она вопросом.

По словам таксиста Александра, людей взбудоражила информация о взрывоопасности нитроцеллюлозы. «Вряд ли вы тут найдете в городе хоть кого-нибудь, кто был бы «за». Даже запуганные властью бюджетники в душе против», - сказал он.

Коллега Александра, житель города Пятигорска Андрей Пустоватых заметил, что в окрестных городах высокий уровень безработицы. «Но ради каких-то обещанных инвестором 160 рабочих мест мы не желаем иметь под боком источник мгновенной смерти для жителей близлежащих городов», - заявил он.

При нагревании сухая нитроцеллюлоза подвергается разрушению уже при 40-60 градусах, а при быстром нагреве может произойти вспышка и взрыв. Однако термостойкость ее можно повысить введением стабилизаторов, пишет chemanalytica.com.

Активисты рассказали о борьбе против строительства завода

Алексей Курсиш переселился 20 лет назад в Лермонтов из Красноярского края. Пять лет назад он возглавил реготделение партии «Парнас». Когда начались протесты против строительства химического завода, включился в кампанию по сбору подписей под обращением граждан к властям. По его словам, собрали более семи тысяч подписей.

22 и 24 ноября Алексей Курсиш в составе группы граждан встречался с заместителем губернатора и его доверенным лицом.

«Во время первых переговоров я получил от них заверения, что завод строиться не будет. Я об этом сразу же сообщил протестующим. В ходе второй встречи с чиновниками мы настаивали на том, чтобы они отменили и постановление №588 (о выделении участка земли под строительство - прим. "Кавказского узла"), но они сказали, что под давлением протестующих этого делать не станут», - рассказал Курсиш по телефону корреспонденту "Кавказского узла".

28 ноября собрание жителей Лермонтова и поселений Кавказских Минеральных Вод поручило юристу-экологу Георгию Легкобитову обобщить петиции по заводу нитроцеллюлозы, прошлые требования и обращения по нарушениям на территории Кавказских Минеральных Вод, объединить их в единое обращение и направить Президенту России. Корреспонденту "Кавказского узла" он сообщил по телефону, что направил обращение 20 декабря.

«Администрация Президента перенаправила наше обращение в правительство России. Правительство России разослало его по министерством и ведомствам, которые своим регулированием с 2012 года создают на КМВ анархию - как и по всем курортам России и особо охраняемым природным территориям», - сказал он

"Анархией" юрист назвал упразднение в 2012 году системы управления Кавказскими Минеральными Водами, «альтернатива которой не была создана».

«Никто ничем не управляет, никто не знает фактическое состояние КМВ. Специалистов разогнали, молодых не научили. Многие документы утрачены, и одновременно все муниципальные, государственные и коммерческие структуры управляют, принимают решения по КМВ и контролируют их, не зная ни одного нормативно-правового акта по КМВ и курортам России, лечебно оздоровительным местностям. Не знают и земельного кодекса. Ответственность за свои действия и бездействия у них полностью отсутствует. А документы по комплексной охране природы КМВ имеют гриф «Секретно». Вот такой хаос по факту», - заявил Легкобитов.

По его словам, 9 декабря 2019 года активисты подали иск в Ставропольской краевой суд, который им был возвращен на том основании, что распоряжение губернатора №588-р не имеет признаков нормативно правового акта. 20 декабря активисты подали в Ессентукский городской суд административный иск к губернатору края с формулировкой «признать незаконным, не отвечающим целям образования Кавказских Минеральных Вод распоряжение № 588-р от 23.10.2019 «О предоставлении земельных участков в аренду без проведения торгов для реализации масштабного инвестиционного проекта «Завод по производству нитроцеллюлозы» на территории курорта Железноводск особо охраняемого эколого-курортного региона РФ - Кавказские Минеральные Воды, обязать административного ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца». Дата следующего судебного заседания по иску пока неизвестна.

Врач Пятигорской городской больницы №1 Гаяне Давидян сказала по телефону корреспонденту "Кавказского узла", что любое химическое производство, расположенное вблизи жилой застройки, «рано или поздно вызовет массу негативной реакции на здоровье населения».

«Нитроцеллюлоза – взрывоопасный токсичный продукт. В нашем регионе много солнечных жарких дней, опасность самопроизвольного взрыва этого продукта очень высока. Учитывая то, что его транспортировка будет проходить через все города Кавказских Минеральных Вод, возникновение чрезвычайной ситуации может повлечь за собой очень серьезные последствия», - сказала Давидян.

Врач также указала на близость площадки, выделенной под строительство завода по производству нитроцеллюлозы, к аммиачным резервуарам и урановому хвостохранилищу.

«Учитывая нашу розу ветров, в случае взрыва на предприятии изолировать от населения токсичные выбросы будет невозможно. Они распространяться по всей зоне КМВ», - считает Давидян.

Руководство "Химинвеста" рассматривает заявки из нескольких регионов

"Кавказский узел" пока не располагает какими-либо комментариями представителей ООО "Химинвест" относительно протестов граждан.

На сайте компании ранее было опубликовано официальное обращение, в котором, в частности, сказано, что "компания «Химинвест», руководствуясь принципами открытости и социальной ориентированности, приняла решение реализовать проект строительства завода по производству нитроцеллюлозы за пределами города Лермонтова".

Однако 11 декабря генеральный директора "Химинвеста" Сергей Медведев сообщил о том, что компания приняла решение не строить завод в Лермонтове.

"Когда мы озвучили, что рассматриваем другое место под наш завод, нам прислали очень много предложений из других регионов [...] Не буду сейчас озвучивать подробности заявок. Могу сказать, что мы внимательно изучаем интересные предложения в Татарстане, Рязанской, Ульяновской областях, Пермском крае. Там уже работают наши специалисты", - сказал он в интервью "Вести Ставрополье".

На вопрос о том, готова ли компания остаться в Ставропольском крае и рассмотреть "предложение главы Невинномысска", Медведев ответил, что "пока рано говорить, насколько нам подходят возможные площадки Невинномысска, нам их еще предстоит посетить и рассмотреть все предложения".

21 ноября на пресс-конференции губернатор Ставрополья Владимир Владимиров отметил, что в целях устойчивого развития городу «нужен крупный производственный объект». Он подчеркнул, что завод по производству нитроцеллюлозы «позволит создать связь промышленной кооперации с действующим в городе гидрометаллургическим заводом», говорится в сообщении на сайте краевой администрации.

«Гидрометаллургический завод имеет сопутствующие продукты, которые позволяют открыть нитроцеллюлозное производство, объём инвестиций в которое может составить до 7 миллиардов рублей. Это будущие зарплаты горожан, вложения в город, в развитие его экономического потенциала. Но я хочу подчеркнуть, что ни один завод не будет построен без проведения экологической экспертизы и общественного обсуждения. И если люди решат, что такой завод им не нужен, если экологическая экспертиза выявит серьёзные ограничения, никто не будет идти против этого решения», - заявил Владимиров.